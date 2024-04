Altaposten tar steget fra tre til to papiraviser i uka og må som alle andre medier ta grep for å møte en ny digital virkelighet.

Derfor blir tirsdager og fredager de nye papiravis-dagene, og planen er å lage to fyldige og gode aviser som vi håper faller i smak. Vi har et sterkt ønske om å tilby bredde for vår lojale lesere og brukere, uansett hvilken plattform de foretrekker. Det ene utelukker ikke det andre når etterspørselen er til stede.

Likevel, tallene er nådeløse. Brukervanene tilsier at det store flertallet forlengst har valgt altaposten.no foran papir- og e-avis, men lukta av trykksverte slipper ikke helt taket for oss som er gammel i faget, eller føler at kaffekoppen ikke er den samme uten en papiravis som følgesvenn.

Problemet er at det er få kolleger under 40 år som skjønner hva redaktøren babler om når savnet av avislukta blir et støvete tema.

Vi skal også tilføye at man ikke skal undervurdere den digitale kompetansen som har bredt om seg i alle aldersgrupper. Den digitale revolusjonen handler om alt fra bank- til butikkbesøk.

For noen har likevel digitaliseringen blitt et møte med store og krevende endringer i hverdagen, også når det gjelder de mest sentrale offentlige tjenester.

Digitaliseringen skjøt for alvor fart da smarttelefonen ble allemannseie og endret vaner og atferd. Det er nesten 20 år siden. Det har gitt enorme muligheter, men det har neppe bare vært en velsignelse, jamfør debatten om skjermtid på skolen og det faktum at store deler av befolkningen sitter klistret til en mobil.

Mediehuset Altaposten ble etablert i 2001 for å møte en ny tid. Planen er fortsatt å løfte altaposten.no mot nye høyder, styrke lokalradioen, utgi to knallsterke papiraviser så lenge den er etterspurt av leserne, og bygge videre på levende bilder, bingo og drift av infokanalen på blant annet flyplasser og kjøpesentre.

Det har gitt et hus med bred kompetanse og viktige inntekter for å finansiere god journalistikk. Bredden i Mediehuset Altaposten gjorde at vi styrket posisjonen i tøffe koronaår. Mot alle odds.

Vi må likevel ta med oss den stolte historien i vårt verdigrunnlag. I 20 år kjørte Altaposten på med seksdagersavis. Det ble et gedigent løft for de ansatte, lojale lesere og offensive annonsører.

Det gjorde det mulig å beholde antall utgivelser gjennom uka på både fem og etterhvert seks aviser, med opplagsrekord så sent som i 2004.

Et Alta i vekst trengte både et uavhengig talerør og et mediehus som kunne sette dagsorden og være et lim i lokalsamfunnet.

Det gjør Alta-regionen fortsatt. Konkurranse er sunt, men de største globale aktører med amerikansk opphav har tatt store markedsandeler fra reklamemarkedet, som sosiale medier og Google. Redningen ble plussing og brukerinntekter under paraplyen til Polaris Media.

Det handler ikke bare om økonomi og digitalisering. Hver eneste uke har vi artikler om lokale bedrifter som tar ansvar for sine miljømessige fotavtrykk og starter på et krevende løp for å bli miljøsertifisert.

Det har vi for en del år siden gjort for samtlige fire titler som styres fra mediehuset i Alta.

Miljø er ikke lengre bare honnørord. Både kunder og samarbeidspartnere krever noe mer, at vi faktisk tar ansvar. Vi som arbeider i mediehuset er også stolt av at vi tar samfunnsansvar på alle fronter. For vår del er papiravisa det største fotavtrykket i form av trykking og distribusjon av avisa, men vi medgir at endring kan smerte.

Vårt løfte er full innsats for å fylle et samfunnsoppdrag. Et oppdrag som inneholder et verdigrunnlag som innbefatter ytringsfrihet og demokrati, uansett plattform. Det gir mening og inspirasjon.