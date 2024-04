Vi har sett tegninga en stund, men det er likevel svært skuffende og opprørende at Finnmarkssykehuset går til det skritt å kutte all ambulering av spesialister til Klinikk Alta.

Dette vil ramme mange pasienter i Alta-regionen og vi har store problemer med å skjønne hvordan en prototype på Helserom-systemet, som er under utprøving i mindre kommuner på Helgeland, skal være i stand til å plastre frafallet av spesialister som hjelper pasientene på eget hjemsted, enten det er operasjoner eller konsultasjoner.

Resultatet blir lange og kostbare reiser til sykehusene, ofte for pasienter som allerede sliter i hverdagen. Vi håper Finnmarkssykehuset kan ta seg tid til å forklare oss alle hvordan de tenker at dette skal gi bedre økonomi og behandling for pasienter i Alta-regionen.

I øyeblikket hviler det for oss på en logisk brist, spesielt når vi så langt har fått en forklaring om at det skal bli mer stedlig behandling ved Klinikk Alta.

Det viktigste for politikerne i Alta må være å etterspørre tall som underbygger påstandene. Det er i alles interesse å få en sannferdig forklaring på hvorfor så drastiske tiltak iverksettes.

Håpet er også at Finnmark legeforening kan komme på banen med en kvalifisert vurdering av hva dette vil innebære for pasienter i hele Finnmark, inkludert på Nye Hammerfest sykehus. Mange av medlemmene jobber midt i denne floken og må kunne tilføre debatten faktagrunnlag og gode refleksjoner.

Håpet er at det også kommer en ny helseminister som forstår at innbyggerne i Alta føler seg overkjørt, spesielt med tanke på løftene i siste stadsbudsjett og Hurdalsplattformen.

Spesialistpolitiklinikken som ble etablert ved Alta helsesenter for flere tiår siden har vært en enestående suksess og faktisk en av grunnene til at pasientene har følt seg sett og hørt uten sykehus.

Alta-modellen var i sin tid en fredsmodell i en allerede da opphetet helsedebatt og her fjerner man en av de virkelige grunnmurene i tenkningen. Mange føler seg derfor lurt i dag, når det hele legges i grus.

Det viktigste må være pasientene. Hvis spesialistene ikke kommer til Alta, må pasientene i stor grad reise til spesialistene. Det betyr mange pasienter på reisefot, som har fått viktig hjelp og trygghet ansikt til ansikt. Det må koste samfunnet store summer.

Vi har ikke noe i mot gode og framtidsrettede teknologiske tjenester, men det må være grundig utprøvd før man i det hele tatt tenker tanken på prøve det i en region med 25.000 potensielle pasienter.