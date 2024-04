Det har bygget seg opp en viss forventning til Regjeringens forslag til langtidsplan for Forsvaret de neste 12 årene. I lys av den geopolitiske situasjonen kommer det en formidabel satsing, ikke minst i nord.

Satsingen på en egen brigade i Finnmark må sies å være regjeringen egen «Nordic Response». Det handler neppe om behovene etter den siste NATO-øvelsen i Finnmark og Nordkalotten, men hele mobilisering dreier seg om en nabo som bedriver angrepskrig i Europa, tilsynelatende uten å ha noen anfektelser knyttet til konsekvens og omkostninger. Heller ikke menneskelige.

Derfor mener vi det er klokt å satse på tilstedeværelse og oppbygging i nord, men en langtidsplan må være akkurat det. Den må være langsiktig, forutsigbar og basert på at vi dessverre står overfor en uberegnelig nabo i øst. På nokså permanent grunnlag.

Nedbyggingen for noen tiår siden viste hvor skremmende raskt man kan senke guarden, før man altså i 2014 fikk en påminnelse om hvor essensiell Artikkel 5 i NATO-pakten egentlig er. For drøyt to år siden ble det prekært.

Pakten bør også bli sterkere og viktigere, etter at Sverige og Finland ble med i det gode selskap. Da må medlemslandene være solidarisk samstemte om hvor mye som skal satses på eget forsvar.

Oppgraderingen i Porsanger tilsier naturligvis at den nye brigaden i Finnmark stasjoneres ved GP, men vi mener Altas tradisjoner og erfaringer i HV17 tilsier at Finnmarks største by bør ha betydelig rolle i fortsettelsen.

Alta ligger strategisk til, langs aksen fra grensa til Finland gjennom E45, pluss aksen fra E6 og inn i Finnmark. Vi tror Nordic Response bidro med noen aha-opplevelser.

Forpliktelsene bør nemlig også inneholde en langt sterkere satsing på infrastruktur, som veier, havner og flyplasser. Rullebanen på Alta lufthavn, havneforholdene i indre Altafjord og ikke minst Kløfta bør løftes opp som satsingsområder. Vi mener også øvelsen sa en hel del om hvorfor Alta-samfunnet etterlyser bedre spesialisthelsetjenester.

Luftforsvar, artilleri, infanteri og etterretning i en Finnmarksbrigade og HV-satsing krever sine støttefunksjoner, så vi håper forsvarssatsingen henger sammen med det man for eksempel foretar seg i Nasjonal Transportplan.

Så må det sies. En langtidsplan for Forsvaret er omtrent like forpliktende som satsing på en transportplan fram mot 2036. Det betyr at planen må vedtas i Stortinget og følges opp på seriøst vis i budsjettene. Det innbyr til tillit og avskrekking hvis det skulle bli aktuelt,