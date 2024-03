I det nordlige hjertet av Norge, der Barentshavets kalde farvann møter den robuste kystlinjen til Finnmark, hviler en potensiell kilde til både økonomisk fremgang og nasjonal energisikkerhet. I dette landskapet av fjell og hav, bærer Nordkalottfolket en dyp bekymring og et presserende ønske om å sikre Finnmarks plass i den fremtidige utviklingen av olje- og gassindustrien.

I en tid preget av overgangen til mer bærekraftige energikilder, er det viktig å forstå at olje- og gassindustrien i nord fortsatt spiller en viktig rolle i å oppfylle Europas energibehov og sikre Norge inntekter. Sammen med Finnmark fylkesting erkjenner Nordkalottfolket denne realiteten, men fremmer samtidig en vital bekymring: at driftsorganisasjonene for disse prosjektene kan bli etablert utenfor Finnmarks grenser. Dette reiser ikke bare spørsmål om regional rettferdighet, men også om hvordan lokalsamfunnene som er direkte berørt av denne virksomheten, kan få ta del i fordelene den bringer med seg.

Det er med denne forståelsen av regionens potensial og behovet for en balansert tilnærming til utviklingen av olje- og gassektoren at Nordkalottfolket retter oppmerksomheten mot et kritisk spørsmål: lokaliseringen av arbeidsplassene tilknyttet olje- og gassutvinning. Å etablere driftsorganisasjonene i Finnmark vil ikke bare gi regionen økonomiske fordeler, men også bidra til å styrke nasjonal sikkerhet gjennom bosetting, samt utvikle regionens fagmiljø og dets kompetanse.

Equinor, en nøkkelspiller i norsk petroleumssektor, har mye å vinne på å etablere sitt driftsapparat for prosjekter som Wisting i Finnmark. Tilgangen til lokal kunnskap og ekspertise vil ikke bare styrke selskapets operasjoner, men også demonstrere dets engasjement for samfunnsansvar og bærekraftig utvikling i regionen. En slik handling vil gi selskapet en verdifull goodwill i lokalsamfunnet og bidra til å sikre langsiktig støtte for sine aktiviteter.

Videre, med den norske statens betydelige eierandel i Equinor, må staten innse det imperativet som ligger i opprettholdelsen av samfunnskontrakten mellom olje- og gassutvinning og regional verdiskapning. Det er ikke bare et spørsmål om økonomisk rettferdighet, men også om nasjonal politikk og forpliktelse overfor de nordlige regionene.

Nordkalottfolket forventer ikke bare, men krever at driftsorganisasjonene for olje- og gassutvinning i Barentshavet blir etablert i Finnmark. Dette er ikke bare en lokal anmodning, men en påminnelse om det fundamentale prinsippet om rettferdig regional utvikling og like muligheter for alle deler av landet.

Som et av de nordligste punktene på det norske kartet, kan ikke Finnmark fortsette å være en passiv observatør i utviklingen av nasjonens ressurser. Det er på tide å sikre at denne regionen får den delen av fordeler og muligheter olje- og gassindustrien i Finnmark bringer med seg.

Samtidig er det viktig å understreke at denne støtten ikke er ubetinget. Nordkalottfolket forventer betydelige ringvirkninger og reelle fordeler for lokalsamfunnene. Olje- og gassindustrien må være en partner i regionens utvikling, og ikke bare en kilde til ressurser som hentes ut og forsvinner uten spor.

Det er på tide å bygge en fremtid der ingen deler av landet blir etterlatt, men der vi alle drar nytte av vår felles rikdom og ressurser. Derfor har Nordkalottfolket bedt fylkestinget om å støtte partiets uttalelse hvor vi stiller krav om at framtidige arbeidsplasser som hører naturlig til i Finnmark skal opprettes i Finnmark.

Magne Ek og Geir E. Thrane

Nordkalottfolket