8. mars markeres over hele verden. Det kan kjennes som en bagatell å skulle kjempe for likelønn, likestilling og et trygt arbeidsliv i Norge, når vi til daglig ser og hører om bombing og lidelser i Gaza, Ukraina og andre land der krig er en del av hverdagslivet til folk. Norsk Sykepleierforbund (NSF) sin historie er nært knyttet til fredsarbeid, og sammen med våre internasjonale samarbeidsorganisasjoner fordømmer vi alle krigshandlinger, uansett hvor de er.

Selv om kontrastene i verden er store, er det likevel viktig og nødvendig at kvinnedagen markeres. NSF er beredt til å kjempe for verdier vi mener er viktige for et mer likestilt arbeidsmarked enn det vi har i dag. Det handler om verdier som har vært viktige for fagbevegelsen i alle år.

NSF har lenge jobbet for å få på plass fullverdig arbeidsantrekk til ansatte i hjemmetjenesten. I november vedtok Norsk Sykepleierforbunds landsmøte at sykepleiere skal ha fullverdig arbeidsantrekk, verneutstyr og sko tilpasset årstid og arbeidsoppgaver. Fylkesstyret i NSF Troms og Finnmark har i tillegg vedtatt Fullverdige arbeidsklær tilpasset alle årstider som en av parolene til årets kvinnedag.

Mange kommuner har fått på plass gode ordninger for sine ansatte, mens andre kommuner fortsatt har en lang vei å gå.

I tradisjonelle mannsdominerte yrker får ansatte klær og utstyr fra topp til tå, og fra innerst til ytterst. Ansatte i mer kvinnedominerte yrker, som hjemmetjenesten, har gjerne tilgang til kun tynne uniformer selv om gradestokken viser minusgrader og det er storm i vindkastene. Arbeidsgiver er dermed prisgitt at ansatte har eget yttertøy med seg på jobb.

Arbeidsoppgavene i hjemmetjenesten er svært varierende. Ansatte møter pasienter i ulike livssituasjoner og er daglig i kontakt med kroppsvæsker, de blir eksponert for tobakkslukt og andre lukter. Både lukter og potensielle smittestoffer setter seg i de private klærne.

Det er heller ikke en selvfølge at kommunen har carport eller garasje til hjemmetjenestens biler. Ansatte må dermed starte dagen med å grynne seg vei til tjenestebilen, for så å skrape is og koste bilen fri for snø. Hvor ofte har du sett en pilot brøyte rullebanen før avgang, iført skibuksa som vanligvis brukes på hytta?

Ifølge NAVs bedriftsundersøkelse er sykepleiere den gruppen det er størst mangel på i norsk arbeidsliv. Samtidig vet vi at ansatte i hjemmetjenesten er den yrkesgruppen med høyest sykefravær i landet. Med et slikt bakteppe er det betenkelig at ikke flere arbeidsgivere tar ansvar for at sykepleiere og annet helsepersonell har fullverdig arbeidsantrekk.

Arbeidsgivere og politikere må ta ansvar. Tiden er overmoden for at ansatte i kvinnedominerte yrker får fullverdige arbeidsantrekk. La 2024 bli det året der denne likestillingssaken blir historie. Gi kvinner arbeidsklær tilpasset årstidene nå!

Åshild Østlyngen – fylkesleder

Linda Therese Norrie – fylkesnestleder

Mari-Ann Benonisen - fylkesnestleder

NSF Troms og Finnmark