Viser til artikkel fra TV2 hvor det fremsettes trusler mot politikere i Porsanger. Jeg vil i dag ta opp med mine politikerkolleger og kommunedirektør om hva vi gjør videre. For meg er ikke dette greit.

En reindriftssame i Porsanger utelukker ikke å bruke vold. «Han håper ikke at det går så langt at han må ty til vold.»

Underforstått at hvis kommunestyret endelig vedtar vindkraftpark, så må han ty til vold. Dette er helt klart en trussel som fremsettes mot politikere og dermed mot demokratiet.

Dette er ikke første gang. For få dager siden kunne vi lese i kommentarfeltet i en lokal avis at man fremsatte trusler om ganning, som er en metode for å skape frykt hos folk. Trusselen fremsettes mot de 12 som stemmer for utredning.

Porsanger FrP mener det er nok nå. Vi lar oss ikke true til taushet og undertrykking. Når reindrifta kommer hit som gjest og bruker begreper som «vold» og «krig» er det faktisk ikke greit.

Porsanger-politikerne er valgt av Porsangers befolkning for å sikre et trygt og godt samfunn og tilby gode velferdstilbud. Det skal vi fortsette med, vi lar oss ikke true og vi vil fortsette å jobbe for det vi tror på. Trusler fremsatt mot politikere og folk flest forventer vi blir ivaretatt av politiet.

Stig-Ronny Nilsen Porsanger Frp, leder