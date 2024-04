Scooterkjørere som stikker av fra kontroll – og betjenter som nærmest opplever å bli feid ned av rømlinger, er ferske opplevelser fra Bollo.

Det er en opprørende rapport Reinpolitiet leverer etter sin tur til det populære hytteområdet utenfor Alta.

Det er naturligvis langt utenfor det akseptable og vi tenker at det er en god ide at Alta-politiet generelt bidrar til å stanse galskapen. Flere kontroller bør være ett av tiltakene.

Etter en evaluering blir nemlig spørsmålet hvordan dette skal håndteres. Vi mener det bør tas på stort alvor, slik at vi ikke opplever en fatal ulykke.

Reinpolitiets Inger Anita Øvregård har lang erfaring fra etaten og er nok ikke den som trenger å bruke store ord. Vanligvis. Dette er imidlertid alvorlige overtredelser og alt annet enn lek. Det bør unge scooterkjørere forstå og forholde seg til.

Med sin atferd ødelegger de for absolutt alle som ferdes trygt og ansvarlig i det samme hyttefeltet. Da snakker vi om det store flertallet, som vet at hard kjøring her kan få alvorlige konsekvenser.

Skjemmende støy vil også bidra til å svekke Bollos popularitet på sikt – og det tror vi absolutt ingen synes er særlig forlokkende.

Det er også nokså ødeleggende for et område der man nå har fikset de fineste skiløyper, der det er bygd garasjer for å bedre parkering og infrastruktur – og der man faktisk har fått til en egen bensinpumpe. Alt for et fellesskap.

Nå skal vi ikke tolke dette som en generell forverring av scooter-atferden i Alta & omegn. Tvert i mot. Rapportene fra SNO og Reinpolitiet viser faktisk at det mange plasser har vært forbilledlig kjøring og opptreden.

Da må problemet løses der det er og vi tenker at voksen selvjustis og dialog med politiet er første initiativ fra voksne scooterkjørere i Bollo.