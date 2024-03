Selv om myndighetene valgte å splitte Troms og Finnmark fylkeskommune, tror vi det var fornuftig å videreføre en forsterket statsforvalter med et fagmiljø som kan håndtere nye utfordringer.

Troms og Finnmark trenger nemlig et solid fagmiljø som kan sørge for tilsyn og oppfølging av kommunene i regionen – og et eget beredskapsråd som skal skjøtte de nye kravene og behovene for sivilt beredskap.

Den sikkerhetspolitiske situasjonen gjelder for både Troms og Finnmark, blant annet på grunn av Forsvarets struktur og lokalisering. Uavhengig av fylkesgrensene vil et fylkesberedskapsråd for de to nordligste fylkene være et viktig og fornuftig tilskudd i en ny tid.

Vi tror også det er et pluss at nye stillinger innen beredskap legges til hovedkontoret i Vadsø, tett inntil grensa østover og med god utsikt over havressursene som er så viktig for hele nasjonen. Det er et sterkt signal at det bygges opp et beredskapsmiljø akkurat her.

Framfor alt er det prisverdig at man allerede nå velger å styrke statsforvalteren med 10-12 stillinger, for å være endra bedre skodd til å følge opp kommunene. Ikke bare i form av tradisjonelt tilsyn, men også konstruktiv veiledning for å gjøre kommunene i stand til å forvalte egne oppgaver, til det beste for innbyggerne. Vi tror det vil bli mer og tettere samarbeid mellom de ulike kommunene i tiden som kommer.

Vi ser at det er mange utfordringer i hverdagen, når selv oljeprovinsen Hammerfest havner på ROBEK-lista. Det var ikke uten grunn Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ) anbefalte sterkt å beholde ordningen vi har hatt de siste årene, både av hensyn til fagmiljø og det omtalte beredskapsarbeidet.

Blant de oppgavene som kanskje har vært litt underkommunisert handler om havbruk og oppdrett, blant annet de utfordringene som gjelder smidighet og kapasitet i behandling av søknader, men kanskje også når det gjelder andre utfordringer i fiskeri og havbruk, som fiskehelse.

Vi har et sterkt mattilsyn, men også et A-krimsenter som gjør at vi har et regelsett som fungerer i nord. Tilstedeværelse og oversikt i plansaker er kanskje viktigere enn man tror, så det er viktig med et tett samarbeid mellom ressursene i Troms og Finnmark.