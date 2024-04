Når både politikere, konsulenter og eksperter skal bruke penger og tankekraft på å stanse fraflytting og skape en attraktiv region og tiltakssone, håper vi at de lytter til de unge. Både de som bor her og de som kan tenke seg å returnere til Finnmark.

Vi liker å tro det finnes noen kvaliteter i nord som ikke er så lett å glemme eller forlate, men i 2024 er det naivt å tro at ting kommer av seg selv. Det vil være behov for treffsikre tiltak og rammebetingelse for å være attraktiv, utover ønsket om døgn på 26 timer.

Under næringslivsdagen fikk duoen Andreas Haddal og Eirik Lampe slippe til med gode og modne refleksjoner om hva som må til for å lokke unge voksne hjem til Alta og Finnmark, blant annet basert på en uformell undersøkelse av hvilke faktorer som spiller inn for 116 unge mennesker – som kanskje vurderer en mer rotfestet etablering i nord. Kanskje i en trygg og stabil tilværelse.

Det er viktig å understreke at det kan være en god ide å bruke vingene for å se verden og skaffe seg utdanning, men vi håper og tror at Alta og andre kommuner gjør hjemmeleksa for å være et alternativ for unge voksne.

Som de unge selv peker på:

– Først og fremst er det viktig å tilby gode og attraktive arbeidsplasser, både i offentlig og privat sektor.

– Vertskommunene må kunne tilby konkurransedyktige boligtomter, barnehageplasser, SFO og andre vitale tjenester. Gratis barnehager et et godt tiltak.

– Supre forhold for friluftsliv gir bolyst, men det trengs også et oppegående kulturliv og idretts- og foreningsliv. Der er Alta bedre enn de fleste med en frivillighet på elitenivå.

– Gode kommunikasjoner er avgjørende i en mobil hverdag, inkludert direkterute til Gardermoen og verden for øvrig. De unge vil ha mangfoldet livet har å by på.

Vi tror også det er viktig med en potent tiltakssone, med lavere beskatning, rask nedskrivning av studielån og nullsats på arbeidsgiveravgift for å skape tryggere jobber.

Vi tenker at de unge må være de første som frittes ut når ønsker og ideer skal luftes, enten det er Geelmuyden og Kiese på vegne av Øst-Finnmarkrådet eller fylkespolitikere som skal snu utviklingen. Forhåpentligvis prioriterer de lokale «hoder» til å utrede lokale saker.

I bunn og grunn konkurrerer vi med hele verden for å lage best tenkelige rammebetingelser for tiltakssonen. Jakten på fagfolk er også en grenseløs og global konkurranse, som krever proaktive bedrifter og beslutningstakere. I en verden der sentralisering er selve hovedtrenden gjelder det å være kreative.

Vi trenger ikke sminke brura, bare påse at vi forstår hva som er viktig for de som vil satse og bo i nord. Da må vi være på tilbudssida.