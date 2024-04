Som gründer, medeier og daglig leder av Sandland Brygge, Loppa kommunes største reiselivsbedrift, er jeg begeistret for å se de positive endringene som den nye borgerlige posisjonen i Finnmark Fylkesting har innført. For første gang har vi en ledelse som er dedikert til å fremme vekst og utvikling i vår region, en endring som er velkommen og lenge etterlengtet.

I mange år har vi på Sandland Brygge og innbyggerne i Loppa opplevd de direkte konsekvensene av nedskjæringspolitikken som har vært ført, spesielt innen samferdselssektoren. Dette har ikke bare påvirket lokalbefolkningen, men også vår evne til å tiltrekke og opprettholde turisme, som er vitalt for vår virksomhet og lokaløkonomi. Under tidligere Arbeiderparti-styre, opplevde vi stadige kutt i anløpssteder og antall anløp, noe som har skapt betydelige utfordringer for både lokalsamfunn og næringsliv.

Det siste fylkestinget markerte imidlertid et skifte i denne trenden. Takket være den nye borgerlige posisjonen, ble videre nedskjæringer i vårt samferdselstilbud stoppet. Dette er en viktig seier for alle oss som lever og arbeider i Loppa. Det viser at posisjonen er lydhør for våre behov og dedikert til faktisk forbedring fremfor kontinuerlig avvikling.

På vegne av Sandland Brygge, og i større grad hele reiselivsnæringen i Loppa, vil jeg uttrykke min dypeste takknemlighet til det nye lederskapet i Finnmark Fylkesting. Vi har nå håp om en fremtid hvor vår fantastiske natur og unike tilbud kan nå ut til enda flere gjennom en styrket infrastruktur og et forbedret samferdselstilbud.

Vi ser frem til et fortsatt samarbeid med fylkeskommunen for å sikre at Finnmark ikke bare blir en bedre plass å besøke, men også en bedre plass å leve. Med denne nye tilnærmingen til regional utvikling har vi alle grunn til å være optimistiske om fremtiden. Vi heier på den nye posisjonen.

Steinar Halvorsen

Daglig leder Sandland Brygge