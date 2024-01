Sitatene i den norske teksten, fra ILO-konvensjon nr. 169, er hentet fra den uoffisielle norsktekstede utgaven av ILO-konvensjon nr. 169 som Regjeringen, uvisst av hvilken grunn, har valgt å holde seg med. Den er lagt ut på Regjeringens hjemmeside.

Det er den engelske teksten, som er den autoritative teksten, ikke den norske. Den norske teksten har følgelig ingen juridisk autoritet.

I ILO-konvensjon nr. 169 kan en i de innledende bemerkninger blant annet lese at:

PÅ NORSK:

«Den internasjonale arbeidsorganisasjonens generalkonferanse, som er sammenkalt i Genève av Det internasjonale arbeidsbyråets styre, og som trådte sammen til sin 76. sesjon den 7. juni 1989, og som merker seg de internasjonale standarder i ILO-konvensjon nr. 107 av 1957 om vern og integrering av urbefolkninger og andre folkegrupper som helt eller delvis lever under stammeforhold i uavhengige stater»,

og «...som anser at den utvikling som har funnet sted innen folkeretten siden 1957, såvel som den endrede situasjonen for urfolk og stammefolk verden over, tilsier at det på dette området bør vedtas nye internasjonale standarder, med sikte på å fjerne assimileringsorienteringen i de tidligere standardene»,

og «...som har besluttet å vedta visse forslag om delvis revisjon av ILO-konvensjon nr. 107 (1957)»,

I sluttbestemmelsene til konvensjonen heter det blant annet at …

«Artikkel 36

Denne konvensjon reviderer Konvensjonen om urbefolkninger og andre befolkningsgrupper som lever under stammeforhold, 1957.»

PÅ ENGELSK:

«The General Conference of the International Labour Organisation, Having been convened at Geneva by the Governing Body of the International Labour Office, and having met in its 76th Session on 7 June 1989, and Noting the international standards contained in the Indigenous and Tribal Populations Convention and Recommendation, 1957»,

and «Considering that the developments which have taken place in international law since 1957, as well as developments in the situation of indigenous and tribal peoples in all regions of the world, have made it appropriate to adopt new international standards on the subject with a view to removing the assimilationist orientation of the earlier standards»,

and «Having determined that these proposals shall take the form of an international Convention revising the Indigenous and Tribal Populations Convention, 1957.»

«Article 36

This Convention revises the Indigenous and Tribal Populations Convention, 1957.»

MERKNADER

1. Det er ikke nevnt noen steder at ILO-konvensjon nr. 169 er ment å gjelde for andre typer befolkningsgrupper enn de som ILO-konvensjon nr. 107 er innrettet imot.

2. Dette er årsaken til at det er skrevet inn i ILO-konvensjon nr. 169 at den er en DELVIS REVISJON av ILO-konvensjon nr. 107.

3. Om det ikke er slik at ILO konvensjon nr. 107 og ILO-konvensjon nr. 169 gjelder for samme type befolkningsgrupper, så hadde det selvsagt ikke blitt vist til ILO -konvensjon nr. 107 og ikke stått i denne konvensjonen at den er en revisjon av ILO konvensjon nr. 107. Da hadde en ikke funnet det nødvendig å vise til innholdet i ILO-konvensjon nr. 169.

4. En bør også merke seg at i ILO-konvensjon nr. 169 heter det at ILO tar «sikte på å fjerne assimileringsorienteringen i de tidligere standardene». Om konvensjonen var ment å gjelde for integrerte befolkningsgrupper, slik som samene i Norge er, så hadde en selvsagt ikke funnet det nødvendig å skrive dette inn i konvensjonen.

5. I den norske utgaven til Regjeringen er formuleringen «indigenous and tribal peoples» blitt oversatt til urfolk og stammefolk i stedet for til innfødte stammefolk, som ville vært det riktige. Dermed gis det inntrykk av at ILO-konvensjon nr. 169 er ment å gjelde for to typer befolkningsgrupper, og ikke bare en.

LITT OM ILO-konvensjon nr. 107 (C107)

Denne konvensjonen fikk hovedtittelen «C107 - Indigenous and Tribal Populations Convention, 1957 (No. 107)».

Undertittelen til konvensjonen er «Convention concerning the Protection and Integration of Indigenous and Other Tribal and Semi-Tribal Populations in Independent Countries».

Den offisielle, norske oversettelsen av undertittelen er: «Konvensjon nr. 107 om vern og integrering av innfødte og andre befolkningsgrupper som helt eller delvis lever under stammeforhold i uavhengige land».

(Hovedtittelen er ikke blitt oversatt til norsk i den offisielle oversettelsen.)

I undertittelen går det, som en ser, veldig klart fram at konvensjonen er ment å gjelde for befolkningsgrupper (populasjoner) som lever helt eller delvis under stammeforhold. Opplysningene i undertittelen kan ikke bety annet enn at den riktige oversettelsen av formuleringen «indigenous and Tribal Populations», i konvensjonens hovedtittel, må bli «innfødte stammepopulasjoner». Da blir konvensjonens norske hovedtittel:«ILO- konvensjon nr. 107 om innfødte stammepopulasjoner, 1957 (No.107).». Sagt på en annen måte: Begge adjektivene – både indigenous og tribal - er knyttet til substantivet populations.

Den umiddelbare forståelsen av setningen «innfødte stammepopulasjoner» er at disse befolkningsgruppene/populasjonene lever under stammeforhold og er innfødte. De er født i landet. Denne forståelsen er helt i tråd med beskrivelsen av befolkningsgruppene som er gitt i undertittelen til konvensjonen.

Disse befolkningsgruppenes karakteristiske trekk beskrives ytterligere i konvensjonsteksten.

I artikkel 1.1. kan man lese at

«1. Denne konvensjonen gjelder for

a) personer fra befolkningsgrupper som helt eller delvis lever under stammeforhold i uavhengige land og hvis sosiale og økonomiske forhold ligger på et mindre framskredet trinn enn det som er nådd av andre deler av landets befolkning og hvis stilling helt eller delvis er bestemt av deres egne sedvaner og tradisjoner eller spesielle lover eller forskrifter.

b) personer fra befolkningsgrupper som helt eller delvis lever under stammeforhold i uavhengige land og betraktes som innfødte fordi de stammer fra befolkningsgrupper som bodde i landet, eller i et geografisk område som landet tilhører, på tidspunktet for erobring eller kolonisasjon og som, uansett sin rettslige stilling, lever mer i samsvar med datidens sosiale økonomiske og kulturelle institusjoner enn med institusjonene i den nasjon de tilhører.»

De sentrale elementene i artikkel 1.1. er at de personene som tilhører disse befolkningsgruppene:

a) skiller seg kulturelt ut fra den øvrige befolkningen. De lever under stammeforhold. Dette angir hva som må være deres nåsituasjon for at de skal kunne komme i betraktning til å bli beskyttet av konvensjonen.

b) er etterkommere av de som bodde i området da erobring eller kolonisasjon skjedde. De er «indigenous»/innfødte som har en bestemt angitt forhistorie i området. Dette angir hva som må være deres forhistorie, for at de skal kunne komme i betraktning til å bli beskyttet av konvensjonen.

Carsten Smith skriver i NOU 1984:18 at ILO-konvensjon nr. 107 er ment å beskytte og integrere «naturalorienterte, ikke industrialiserte kulturer», som ikke er integrert i «storsamfunnet» i de landene de bor i.

KONKLUSJON:

Er det slik at ILO-konvensjon nr. 107 er innrettet mot ikke-integrerte, innfødte stammefolk eller «naturalorienterte, ikke industrialiserte kulturer», så er følgelig også ILO-konvensjon nr. 169 innrettet imot den samme typen befolkningsgrupper. Dette fordi at det ikke er uttrykt noe sted i ILO-konvensjon nr. 169 at denne konvensjonen er innrettet mot en annen type befolkningsgrupper enn ILO-konvensjon nr. 107, samtidig som det i ILO-konvensjon nr. 169 blir vist til innholdet i ILO-konvensjon nr. 107.

Jarl Hellesvik