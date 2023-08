Vi blir tvunget til å bli borteboere som 16-åringer

Debatt: – Vi tror at om vi får tilbake Losa tilbudet vårt, kan vi skape et bedre ungdomssamfunn på øya, og at det kan bidra til at færre flytter herfra, skriver Linnea Jessen, Aurora Fagerheim og Lea Sjursen i Senterungdommen Hasvik.