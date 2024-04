Alta Ap var relativt fornøyd med hva de har oppnådd på helgas årsmøte i Finnmark Ap, men ikke så fornøyde med politikken at de vil sitte i styret. Har de mistet troen på å påvirke innefra?

Den nye ledelsen i Finnmark Ap består av ordfører i Lebesby Sigurd Rafaelsen som leder, ordfører i Vadsø Wenche Pedersen og tidligere ordfører i Hammerfest Terje Wikstrøm som nestledere.

Rafaelsen skal være en ledelsestro fremadstormende ung politiker med stor arbeidskapasitet. I tillegg til sitt ordførerverv er han også leder i Sammenslutningen av norske vindkraftkommuner, Naturressurskommunene. Han er også styremedlem i det Lerøykontrollerte selskapet Finnmark Havfiske AS.

Wenche Pedersen og Terje Wikstrøm er vel ikke akkurat kjent som store Alta-patrioter. Rafaelsens andre leder- og styreverv er av interesse da disse vil ha stor påvirkning på politikken som Finnmark Ap fører.

Det er nå en ledelse i Finnmark Ap som er tilhengere av det såkalte kraftløftet og har interesse av at det bygges vindmølleparker raskest mulig. Fefos og finnmarkingers rett til å styre bruken av vår felles grunn ofres raskt når utenlandske kapitalister lokker med noen kroner i inntekter til kommunene.

Klarer heller ikke å se for meg ar Pedersen og Wikstrøm står på barrikadene for bedre tilbud ved Klinikk Alta, for ikke å snakke om akutt- og fødeavdeling.

Den nye ledelsen og resten av kommunepartiene er i stand til å telle og ser selvfølgelig at de er avhengig av velgerne i Alta for å berge ett mandat eller to ved neste valg. Da er det lurt å gi Alta Ap noen «seire» på årsmøtet så de stiller på stand i gågata ved neste valg også.

Alta Ap har fått full støtte til videre satsing på Klinikk Alta sier de. Helseminister Kjerkol er en varm forsvarer av de grep Finnmarkssykehuset har gjort. Svar på spørsmål i Stortinget om kutt i dagkirurgien er klipp og lim fra styreprotokollene i Finnmarkssykehuset.

Ingenting tyder på at hun vil gripe inn og endre noe som helst. Behandlingen i Stortinget av det kommende Dokument 8 forslaget om kuttet i dagkirurgien i Alta vil gi et klart svar på hvor Arbeiderpartiet står. Vil Marianne Sivertsen Næss og Runar Sjåstad støtte forslaget?

Alta Ap savner tydelig politisk støtte for viktige saker for Alta i Finnmark Ap og vil derfor ikke sitte styret. Da lurer jeg på hvorfor det er så viktig å fortsette å jobbe for et parti som er den største garantisten for at det ikke blir akutt- og fødeavdeling i Alta?

All tidligere erfaring viser at det ikke blir bygd ut noen som helst tilbud i Alta hvis det er den minste fare for at det blir færre som må reise til Hammerfest sykehus.

Det er viktigere for Arbeiderpartiet å verne om en struktur fra 50-tallet hvor det kastes bort enorme summer på transport av pasienter i stedet for behandling av pasienter. Pasientenes ve og vel er ikke fokuset her.

Resultatet av Arbeiderpartiet sin helsepolitikk i Finnmark er at 2 av 3 i Finnmark, og 3 av 4 i Vest-Finnmark bor mer en to timers reise fra sitt «lokalsykehus». Det er bare i Finnmark at slikt går an.

Vårt beste håp for å få akutt- og fødeavdeling til Alta ser ut til å være Sametinget med Silje Karine Moutka og NSR i spissen. De jobber godt og målrettet og har størst sjanse til å lykkes. Våre lokale folkevalgte er dessverre totalt fraværende.

Et skikkelig helsetilbud med akutt- og fødeavdeling er DEN viktigste saken for altaværinger, og den viktigste saken for videre vekst og utvikling i Alta.

For å sitere det som mange har sagt til meg i det siste «Vi tvinges til å stemme Fremskrittspartiet og Pasientfokus fordi Arbeiderpartiet ikke er til å stole på i helsesaker». Alta Ap er for tiden den største stemmesankeren for Fremskrittspartiet og Pasientfokus.

Når skal Alta Ap si at nok er nok?

Leif Helge Henriksen