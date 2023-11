Ser ordfører og hovedutvalgsleder på nytt vil bruke én million kroner av en slunken kommunekasse. Dem vil på nytt bruke Oslo Economics til å utrede en ny helse rapport.

Hvor mye vil dagens helseministeren og Helse Nord bry seg om denne rapporten? Alle vet hvor mye disse instansene brydde seg om rapporten Alta kommune fikk Oslo Economics til å lage i 2016.

Hvor mange brev og uttalelser har kommunestyret sendt til disse instanser og krevd bedre helsetilbud for folket de siste fire årene med Ap og Sp i styringen.

Har Alta Ap noe å lære av sine partivenner i Nordland, jeg bare spør. Dessverre har det over år vist seg: Alta Ap må ikke tråkke sine i fylket og dem sør for hardt på tærne.

Forsto det slik under valgkampen, at det var svært viktig for Pasientfokus at Sp, V og Ap fikk fortsette. Dem hadde jo et så godt forhold til sine sentrale politiske parti.

Da burde dem vel bruke den makta dem har tilegnet seg lokalt etter forhandlinger etter årets kommunevalg. Burde dem ikke nå bruk makta og flertallet til å sette press på sin egne i regjering, i en slik viktig sak for folket. Men nei, nå skal de samme lokale partiene bruke en million av folks penger i nok et håpløst tiltak.

Er det virkelig noen som tror på at denne helseministeren og Helse Nord vil bry seg denne gangen om en ny rapport som Alta kommune har fått laget?

Dessverre må nok både Ap og Sp innse at de har liten støtte hos sentrale partier der sør i denne saken. Dem har jo hatt fire år til å vise resultat innen både helse og samferdsel.

Tror virkelig politisk ledelse og Venstre med sine støttepartier, i sin iver for å bruke en ny million på at en bestilt rapport fra Oslo Economics, vil løse Altas helseutfordringer?

Personlig klarer jeg ikke å se noen fornuft i å bruke 1 million av folks penger på en ny utredning når vi hører hva Ap sin partisekretær og helseminister står på TV og sier i denne saken.

Dem bryr seg ikke om hva partivenner eller folket sier. Det ser vi også i elektrifiseringen av Melkøya i Hammerfest, med støtte av Sp.

Svein Berg

Kommunestyre-

representant

Alta FrP