Svein Berg i Alta Frp. Foto: Lill Vivian Hansen

Joda, her er det mange sammensatte utfordringer over tid, disse må det gjøres tiltak for å løse. Skal vi ta barnehagene først: Ingen godtgjørelse for ansatte til klær, sko for både ute og inne bruk, hvorfor?

Dette er en stor utgift i dette yrket. Andre yrker i Alta kommune har dekket klær, sko fra kommunen. Alta FrP tror både denne utgiftsposten og dårlig lønn er to sentrale punkt som skremmer både de unge og andre fra å satse innen dette yrket.

Uten nok ansatte til å ta seg av våre barn, stopper Alta kommune. Da må mor og far være hjemme med barna og hvem skal da utføre viktige oppgaver i samfunnet?

Hva med helse? Her lever Alta kommune på nåde fra vikarbyrå som driver utleie av personell. Tar jeg ikke helt feil ligger summen for personell-innleie fra vikarbyrå i 2023 på ca. 55 millioner kroner.

Hvorfor flykter ansatte til disse vikarbyråene? Hovedgrunnen ser ut til å være lønn. Hva koster en innleid person fra vikarbyrå i Alta kommune? I følge kommune Direktøren koster en innleid vikar kommunen ca. 2 og en halv ganger mer i lønnsutgifter.

I tillegg bruker kommune ca. 35 millioner kroner bare i overtidsbruk. Kommunen må skaffe personell for å fylle opp kommunale vakter, ved disse avdelingene.

Et slikt system sliter selvfølgelig på de ansatte, både med stor overtids bruk og lønnsforskjeller internt blant ansatte. Da kommer misnøye og sykemeldinger til syne som vises tydelig i overtidsbruk og vikarleie og ikke mist på fraværs statestikken.

Hvorfor ikke bruke litt penger for å stoppe denne utviklingen med overtid og vikarinnleie?

Skulle ønske Alta kommune snart ville tørre å tenke nytt.

Hva om vi bruker fem millioner kroner på å øke lønninger/godtgjørelser for ansatte på gulvet i barnehager og innen helse?

Med egne kommunalt ansatte i stedet for innleide personell, fra dyre Vikarbyrå. da vil Alta kommune fort kunne spare inn mange 10 talls millioner kroner i året. Vi må være villig til å bruke noen millioner for i ettertid å kunne oppnå store innsparinger.

Da ville vi kanskje få fornøyde ansatte som vil jobbe i kommunen og disse yrkene som vi er så avhengige av fremover. Tror både sykmeldinger, vikarleie vil vises på kommunens økonomi og fraværs statistikk etter en stund.

Håper politisk ledelse tar denne ballen for administrasjon evner tydeligvis ikke oppgaven, hvorfor får andre svare for.

Svein Berg (Frp)

Kommunestyrerepresentant