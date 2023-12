Reiselivet i Alta ønsker nye kommunepolitikere velkommen i arbeidet med å skape en bærekraftig reiselivsvekst til glede for besøkende og lokalbefolkningen.

Nå skjer det mye spennende i reiselivet i Alta. Sorrisniva har hatt en økning i besøkende i høst og tidlig vintersesong. Vi ser videre en stor økning for resten av vinteren, hvor jul og nyttår er helt fullbooket, og det har vært en stor økning i salg av aktiviteter. Nordlys er på førsteplass av hva de besøkende ønsker seg, etterfulgt av kongekrabbe og snøscooter. Gjestene våre kommer fra hele verden, og ønsker å få med seg flest mulig aktiviteter mens de er her. USA er største markedet, etterfulgt av engelskspråklige land og Europa for øvrig. Vi hadde gleden av besøk fra 47 ulike nasjoner i fjor vinter.

Har vokst

Økt reiselivsaktivitet har ført til at Alta har utviklet seg til å bli en attraktiv reiselivsby som er god å bo i, og spennende å besøke. Dette bidrar til både sysselsetting og store skatteinntekter til kommunen. NHO Reiseliv har nylig publisert oppdaterte sysselsettingstall for reiselivet og har kartlagt hvilke skatteinntekter reiselivet gir den enkelte kommune. Bidragene til kommunekassa i Alta har vokst siden før pandemien fra 14 millioner i kommunale skatteinntekter i 2018 til nær 17 millioner i 2022. Antall ansatte har vokst fra 782 til 832, og omsetningen i reiselivet har økt fra 653 millioner til 791 millioner. Dette skjer samtidig med at 40 prosent av norske kommuner har nedgang i folketall, og felles for de som har vekst er et stort og voksende reiseliv.

Til tross for gode tall er potensialet for vekst fortsatt stort, og aktører innen overnatting, servering og opplevelsesbransjen har store ambisjoner om å skape enda flere opplevelser av høy kvalitet til glede både for lokale og besøkende.

Flere direkteruter

Analysebyrådet Menon Economics ferske rapport “Menons prognoser for norsk reiseliv mot 2030” estimerer at reiselivsomsetningen i Norge vil bli på 330 milliarder kroner i 2030 - altså en vekst på nær 50 prosent fra 2019. Det er forventet mer enn 50 prosent forbruksvekst i alle kundesegmenter; sterkest blir veksten fra utenlandske turister, men det er også ventet høy vekst fra lokalbefolkningen og norske turister. Skal vi lykkes med å ta vår del av denne veksten må vi få til et felles løft for reiselivet i regionen. Som reiselivsregion må vi jobbe for å jevne ut trafikken over hele året, og skape bærekraftig vekst så bedriftene kan ha jevnere omsetning, og ha de gode ansatte i jobb hele året. Med god og erfaren arbeidskraft blir det mer kraft på vekst og fremtidsrettet arbeid. Vi ønsker nye kommunepolitikere velkommen til å ta del i dette arbeidet. Støtte og legge til rette for gode betingelser og rammevilkår for reiselivsaktører. Nå gjelder det å tilrettelegge for å få flere fly og direkteruter til Alta. Utbygging av ny cruise-kai er det mange som venter på, og i tillegg kunne vi ønsket oss et bedre offentlig transporttilbud lokalt og i regionen.

Eksportsatsing

I høst lanserte næringsminister Vestre at reiselivet blir Norges femte eksportsatsing i regjeringens eksportreform. Satsingen skal bidra til økt eksport og bidra til en mer konkurransedyktig reiselivsnæring som er bærekraftig, lønnsom og som skaper flere helårs arbeidsplasser. Sorrisniva er et godt eksempel på en sterk eksportbedrift som tiltrekker seg besøkende fra en rekke land.

For at reiselivet i Alta skal ta en enda større del av det internasjonale markedet trenger vi at regjeringens politikk legger til rette for vekst og ikke minst privat eierskap i Norge. Privat eierskap er helt sentralt for sysselsetting i distriktene. Den store utfordringen for mange privateide overnattingsbedrifter er formuesskatten. Det som betales i formuesskatt er midler som ellers kunne blitt i bedriftene og skapt vekst og nye arbeidsplasser. Hoteller kan ha store kapitalverdier bundet opp i bygninger og utstyr. Denne kapitalen må de betale formuesskatt av enten hotellet går med overskudd eller ikke. Skal Alta kommune fortsette å få skatteinntekter fra de ansatte i reiselivet, må de private eierne oppleve at politikken legger til rette for vekst. De siste års økninger av formuesskatten gjør det motsatte og må reverseres.

Vi håper både ferske og drevne politikere ser mulighetene i en næring som er utpekt som en framtidsnæring for Norge, og ikke minst husker på hva som bygger et samfunn. Skal en ordfører lykkes med å holde på sine innbyggere og hindre fraflytting må det satses på opplevelser, aktiviteter og møtesteder som er det sosiale limet i et lokalsamfunn. Folk vil bo der det skjer noe etter arbeidstid. Der de kan møte venner, eller gå ut og spise med kjæresten. Det begynner stadig flere politikere å forstå, og vi er glade for at kommunepolitikerne i Alta framsnakker og jobber for økt reiselivsaktivitet i Alta og regionen.

Kristin Krohn Devold,

direktør NHO Reiseliv

Sigrid Ina Simonsen,

regiondirektør NHO Arktis

Caroline Laurhammer,

daglig leder Sorrisniva

Caroline Laurhammer, daglig leder Sorrisniva. Foto: Anastasiya Witte-Strifeldt

Sigrid Ina Simonsen, regiondirektør i NHO Arktis. Foto: Dennis Bjerring