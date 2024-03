Jeg har tidligere gått ut med krav om at helseminister Ingvild Kjerkol griper inn mot avviklingen av dagkirurgien ved Klinikk Alta, et tilbud som har vært bygd opp i løpet av flere tiår.

Dette har jeg gjort som styremedlem i Finnmark Ap, og jeg har fått bekreftelse fra Finnmark Ap om at styret står bak kravet om at vedtaket i Finnmarkssykehuset må stoppes og reverseres.

Ros til SVs Kjersti Bergstø for å fremme samme krav overfor helseminister Ingvild Kjerkol gjennom spørsmål fra Stortinget. Nå foreligger svaret, og det ble også et svar på hva innbyggerne i Alta-regionen kan forvente av hjelp fra Arbeiderpartiet.

Helseministeren lytter ikke til Alta Ap, og ikke minst befolkningen i Alta-regionen når det gjelder nedbyggingen av spesialisthelsetilbudet i Alta. Hun vil ikke gjøre noe!

Helsepolitikken er – med hennes velsignelse – styrt av helseforetakets byråkrater. I hvertfall her hos oss i Finnmark. Her er det overlatt til direktør Hope og hans styre. De bruker storslegga på å rive ned det Alta kommune har brukt vel 50 år på å bygge opp, sten for sten.

Jeg er utrolig skuffet over at regjeringen ikke vil følge opp sine overtydelige lovnader i Hurdalsplattformen, lovnader som garantert vil ha flertall i Stortinget. Likevel ser vi en regjering som overlater spesialisthelsetilbudet til byråkrater. Betyr ikke formuleringen i regjeringsplattformen noe i det hele tatt?

Bare en liten påminnelse - helse er politikk - og det så vi når den samme regjeringen overkjørte byråkratene i Helse Nord og det som var i ferd med å skje i Lofoten/Vesterålen. Her forsto ministeren hvor viktig helsetilbudet var for befolkningen i området. Og det skal ikke forundre meg om også oppslutningen om partiet var et argument for å omgjøre den prosessen som var igangsatt i Helse Nord – hva vet jeg?

Det som gjør den saken så ekstra utfordrende, er at det med stor sannsynlighet vil forsvinne enda flere tilbud fra Alta. CT/MR frykter mange vil være det neste som forsvinner, et tilbud daværende helseminister Støre kjempet gjennom. All ære til han. Hva tenker han om det som skjer her i Alta , det skulle vært spennende å vite.

Videre er det nok mange som frykter at fødselstilbudet vil forsvinne, og da begrunnet i hvor få fødsler det er i Hammerfest.

Lenge har Alta kjempet for å få et bedre og mindre belastende tilbud til eldre og andre som dessverre har et hyppig behov for sykehustjenester. Lovnaden fra Finnmarkssykehuset ble godt mottatt, inntil vi fikk vite at det på godt norsk er et utvidet Teams-tilbud.

Så er det et lite paradoks at Helseministeren bruker som argument at når Stortinget bevilger penger til helse, så må man jaggu forholde seg til disse budsjettene. Men så tenker jeg på de ekstra milliarder av kroner som Follotunellen sprakk med, hvilke konsekvenser fikk denne sprekken?

Jeg bare lurer, det var jo i utgangspunktet penger som var bevilget av den samme stortinget. Jeg ser jo at de reisende fikk 10 minutter kortere reisetid. Så da så.

Men at de syke i Alta og omegn nå må reise to timer får å få den samme behandlingen de kunne ha fått i hjemme, betyr tydeligvis lite. Det er konsekvensen av at de samme helsebyråkrater ikke klare å drifte etter de rammene de har fått bevilget av Stortinget. Da er den eneste løsningen tydeligvis å la pasientene «betale» dette gjennom redusert tilbud der de bor.

«Likeverdig helsetilbud uansett hvor i landet man bor» er en politisk målsetting som dessverre ikke når frem til velgerne. Det ser vi allerede har skjedd i Alta overtid, jeg frykter det blir verre.

Kåre Simensen

Styremedlem

Finnmark Ap