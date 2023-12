Enkelte idrettsutøvere nekter å gi seg, selv om en albue plantes i kjeften og blodet fosser. Vi snakker om hærføreren som aldri gir seg før dommeren blåser vekk all tvil.

Alta IFs fotballgutter har vært Finnmarks flaggskip på i mange år, anført av kaptein og stopperbauta Mats Frede Hansen.

Han er prototypen på en leder som blør for drakta og sjelden viker unna en duell, en egenskap som har vært høyt respektert av lagkameratene og motstanderne. For ikke å snakke om publikum.

Tirsdag ble der klart at Mats Frede tar overgang til erkefienden Tromsdalen og etterlater seg et krater av et tomrom i forsvarsverket. Det er et slag for kollektivet.

Bjørnevatn-gutten fortjener imidlertid all tenkelig takk og lykke til videre for sin innsats gjennom alle disse årene, og vi konstaterer at det nok en gang viser seg at fotballens samlende rolle betyr ekstremt mye i bygd og by.

Vi har mange ganger latt oss imponere av susende taklinger og hodedueller som lukter svidd, selv om det kan smerte å «ta en for laget» helg etter helg.

Det er viktig at nye talenter i Finnmark kan samles om et sted å satse, vel vitende om at fotball fortsatt er den viktigste av uviktige ting vi ånder for.

På damesiden har nettopp Bjørnevatn og Porsanger tatt den rollen etter mange år med Alta IF og BUL i front. Det er ingen naturlov at Alta har den rollen, selv om folketall og rekrutteringsgrunnlag tilsier det.

Vi mener at en solid idrettslinje ved Alta videregående skole er blant forutsetningen for å skape toppidrettkultur, slik man testet ut for 15-20 år siden, da Alta IFs damer var en hårsbredd unna eliteserie med spillere fra hele Finnmark. Det gir stolthet i nord.

Mats Frede og andre finnmarkinger kan ha en utmerket utviklingsarena i Alta, så er det helt greit at de prøver ut egne vinger andre steder når anledningen byr seg.

Finnmark har mange suksesshistorier å vise til når den lokale lekegrinda blir for trang. Litt av sjarmen er at det står unge og sultne spillere klare til å skinne. Mats Frede er blant dem som åpenbart har hatt det fint i Alta – men så er det en tid for alt. Da kan det være at tiden er inne for andre stoppertalenter.

Mats Fredes innsats og holdninger på banen er verdt å ta med seg inn i en slik utviklingsarena, så er det samtidig et mål i seg selv at Finnmarks stolthet hevder seg på så høyt nivå som mulig, inspirert av eksempelvis Glimt og Tromsø. Lykke til i en ny hverdag!