Det er med stor skuffelse og forferdelse å høre at absolutt alt skal strippes fra Alta, nå er det snart bare det fine bygget som står igjen.

Alta er en stor by med en eldre befolkning som er i behov av mange ulike helsetjenester, som nå ikke finnes i vår by. Det betyr at mange av oss må reise til andre sykehus for å gjennomføre store og små konsultasjoner.

Det er svært krevende for oss eldre å reise, som regel må vi ha ledsager med som må ta fri fra jobb hele dagen, kanskje flere. For meg personlig; en dame på 85 år, ustødig og dårlig til beins, betyr siste nedleggelse at jeg må reise til Kirkenes for en enkel ortoped-henvisning.

Og timen får jeg ikke før til høsten! Jeg tror at til tross for mine plager, at jeg ikke orker å ta belastningen med en slik lang reise.

Jeg frykter for alderdommen fremover når det er blitt så elendige forhold i Alta. De fleste pasienter blir nå fraktet ut av Finnmarks største by for omtrent alle slags konsultasjoner og det er uhørt! Når skal noen ta til fornuft og omgjøre disse vedtakene?

Anne Marie Opgård