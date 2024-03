Nå er det på tide at Senterpartiet i regjering setter ned foten for raseringen av Nord-Norge og spesielt Finnmark og Alta.

Nok en gang ser vi at lovnader fra våre sentrale politikere blir neglisjert og overkjørt. At Hurdalsplattformen i tillegg blir totalt oversett av Helse Nord og Finnmarkssykehuset uten at helseministeren griper inn og rettleder sine styrer er bekymringsfullt og noe Senterpartiet ikke lenger kan sitte stille og se på.

Etter store protester i Narvik og Lofoten kom både Senterpartiet og til slutt helseministeren på banen og fikk stoppet Helse Nords kutt i disse regionene noe som var helt på sin plass.

Men når det nå skjer dramatiske kutt og nedskjæringer i Finnmark og i Finnmarks største by med 1/3 av Finnmarks befolkning er det helt stille fra våre folk både i regjering og på stortinget. Beklageligvis ser heller ikke fylkeslaget ut til å bry seg nevneverdig om dette noe som da heller ikke er veldig overraskende siden dette gjelder i Alta.

Senterpartiets sentrale personer med Trygve Slagsvold Vedum og Kjersti Toppe i spissen har både i opposisjon, i valgkampen og i etterkant bedyret at Klinikk Alta SKAL videreutvikles noe som også står i Hurdalsplattformen. På side 60 står følgende å lese: Utvikle og styrke det desentraliserte sykehustilbudet i Norge, flytte mer av den elektive virksomheten ut til lokalsykehus, og styrke den lokale akuttberedskapen. Og videre på side 61 står følgende: FØLGE OPP PROSSESSEN FOR Å VIDEREUTVIKLE SPESIALISTHELSETJENESTER VED KLINIKK ALTA. Det er også verdt å nevne i samme slengen det som står på side 59: Arbeide for å opprette flere distriktsmedisinske sentre, helsehus og intermediære avdelinger slik at flere behandlingstilbud kan tilbys ute i kommunene.

Historisk har oppbyggingen av spesialisthelsetilbudene i Alta fra tidlig 80-tall og frem til i dag vært en stor suksess og et utstillingsvindu for resten av helsenorge. Dette er nå i ferd med å bli revet ned og fjernet av Finnmarkssykehuset og Helse Nord.

Tilbudene som møysommelig er bygd opp til store suksesser med minimal kostnad er der hvor det nå kuttes for å spare penger og slippe kutt hvor det virkelig monner, nemlig en gammel og utgått sykehusstruktur som man ikke klarer å rekruttere personell til.

I statsbudsjettet for 2023 bevilget stortinget 25 millioner årlig til Klinikk Alta for å bygge opp mere elektive tjenester for de sykeste og mest sårbare pasientene for å slippe transport til sykehuset i Hammerfest. Av disse pengen skal nå Finnmarkssykehuset bruke 10,5 millioner for å redusere underskuddet i foretaket. Dette kan ikkje Senterpartiet i regjering sitte å se på blir gjort. Her må det handling til overfor Helse Nord og Finnmarkssykehuset.

Å kutte dagkirurgien ved Klinikk Alta, som er Norges rimeligste og mest effektive dagkirurgiske tilbud, er en nedbygging av Klinikken og ikke en styrking som det fremkommer i Hurdalsplattformen. I forbindelse med den interne prossessen Helse Nord hadde i forhold til kuttprossessen så kom gruppe 1 frem til at ved å legge ned akutt-tilbudet i Narvik så kunne pasientene på dagkirurgi overføres fra et overfylt UNN til Narvik som da hadde kapasitet til dette. UNN har lenge slitt med fristbrudd på grunn av underkapasitet på dagkirurgiske inngrep da de ikke har operasjonsstuer tilgjengelig. Dette resulterer i at de må ut å leie dette på det private markedet for å få gjennomført slike operasjoner. Ettersom gruppe 1 ble tatt bort etter snuoperasjonen til regjeringen er ikke dette problemet lenger løst. Her har man muligheter med å overføre dette til Alta og fortsatt dagkirurgi med store muligheter for å utvide dette hvor det står 3 ledige operasjonsstuer og som bare er tenkt skal støve ned. Så Alta står klar for å avhjelpe UNN med deres kapasitetsproblemer ettersom planen om Narvik falt bort.

Det er også verdt å merke seg at Finnmark legeforening er meget skeptisk til det som nå skjer ved det dagkirurgiske tilbudet i Alta og mener at dette tilbudet ikke bør legges ned.

Senterpartiet må snarest også få satt på dagsorden foretaksmodellen i regeringen. At det i dag utpekes tilfeldige styremedlemmer og i mange tilfeller personer som verken har kjennskap eller kunnskap om verken Nord-Norge eller Finnmark må det bli slutt på. Skal helseforetaks-modellen videreføres må disse styremedlemmene utpekes av politikere i den enkelte region av eksempelvis fylkesting og for Helse Nord sin del av de tre fylkestingene.

Å videreutvikle Klinikk Alta ut over å opprettholde det dagkirurgiske tilbudet ber Alta Senterparti at man styrker luftambulanse-tjenesten i Alta med en anestesilege på døgnkontinuerlig vakt. Dette vil styrke helsetilbudet i Alta med at disse skal kunne bistå i nødvendige krisesituasjoner allerede ved ankomst legevakt og under transport til sykehus. Dette ville sikret en region med ca 25000 innbyggere i stor grad og da spesielt i kritiske tilfeller som eksempelvis hjerteinfarkt.

Avslutningsvis ber Alta Senterparti om at leder Trygve Slagsvold Vedum kommer til Alta og deltar på et folkemøte om disse utfordringene som Alta-regionen nå står oppe i. Dette må skje snarest mulig slik at man får stoppet raseringen av den godt oppbygde spesialisthelsetjenesten i Alta.

Alta Senterparti

Styret