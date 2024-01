I går kom gjennombruddet mange har ventet på når gjelder flybårne turister til Alta og Finnmark. Det gir lovende perspektiver for en næring som gjennom flere tiår har bygget opp et spennende produkt for opplevelsesturisme.

Når en aktør som Lufthansa, gjennom Discover Airlines, gjør et forsøk på en direkterute til Alta fra den gigantiske flynavet Frankfurt i Tyskland, har reiselivet fått en særdeles hyggelig mulighet i det europeiske markedet.

Det skader heller ikke at Avinor og aktører i næringa kaller Alta for en perle med et rått produkt. Det er da også Altas fortrinn når luftporten til Finnmark åpnes på vidt gap for Europa, nemlig at aktørene har rendyrket opplevelsesturisme i polare strøk som eksklusivt og et alternativ til tradisjonell turisme i eksempelvis Europa

Suksessen både på Svalbard og i Tromsø har blitt en ekstra inspirasjon, og det er ingen grunn til at ikke Finnmark skal få sitt gjennombrudd.

Det har bokstavelig talt ligget i lufta at flyselskapene ser etter nye og spennende destinasjoner. Nordlysbyen Alta har helt ekstraordinære forhold for et attraktivt grønnskjær på himmelen – og som vi vet har både Alta og Finnmark fantastiske produkter, enten det er ishotell, hundekjøring, scooter, samiske attraksjoner eller matopplevelser basert på lokale råstoffer, som reinkjøtt, vilt, fisk og kongekrabbe.

I vinter har vi sett et betydelig løft for cruiseturister, og dette i kombinasjon med flere gjester luftveien, skaper forventninger. Vi ser også at Norwegian denne uka åpner for direkteruter til byer som Milan, Paris og Berlin fra Langnes i Tromsø.

Det er ikke tilfeldig at Norwegian nå gir gass, både fordi koronaen har sluppet taket og at selskapet er på offensiven etter oppkjøpet av Widerøe. Det skjer mye i nord, og Tromsøs suksess vil dryppe på Alta og Finnmark.

For oss er konkurransen viktig for prisnivået, så vi håper i det lengste at også SAS ser mulighetene nord i landet.

Vi tror en viktig betingelse er at infrastruktur og fasiliteter kommer på plass. Da tenker vi naturligvis på at Avinor og myndighetene ser viktigheten av at rullebanen forlenges, men også at vi nå finner penger til landstrøm for videre cruise-satsing.

Sist, men ikke minst. Daglig leder i Alta næringsforening, Kjetil Kristensen, har et godt poeng i at det nå gjelder å levere varene, slik at jungeltromma virkelig runger ute i Europa. Det må ligge kvalitet og utvikling i bunnen for alt.

Så er vi imponert over det arbeidet Katja Pettersen og andre spydspisser i bransjen legger for dagen på vegne av fellesskapet.

Her bør alle jobbe i samme retning for at alle skal lykkes fullt ut – samtidig som vi tenker at kommunegrensene spiller mindre rolle. Hele Finnmark kan få til underverker med de nye forutsetningene.