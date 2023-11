I går skjedde det noe uventet i formannskapet i Alta. Under behandlingen av tildeling av midler til Alta matstasjon leverte Alta Høyre et tilleggsforslag som gikk på at de folkevalgte i kommunestyret skulle oppfordres til å avse sin møtegodtgjørelse for desember til matstasjonen. Julen er en tid for glede, men det er også en tid der mange kjenner på at de ikke har like mye som andre, eller at de ikke har råd til det samme som i fjor. Alt har blitt dyrere, og akkurat julen er en spesiell høytid for mange.

Alta matstasjon er et frivillig og dugnadsbasert initiativ, og prinsippet er at de omfordeler mat som butikkene ellers ville ha kastet. Slik kan for eksempel et dagsgammelt brød og pålegg som snart går ut på dato bli til noen frokoster og matpakker for en familie. I årets juleaksjon leverer matstasjonen ut gavekort framfor ferdige matpakker. Dette synes vi i Høyre er lurt, for det reduserer matsvinn og det gir mottakerne valgfrihet til å velge det de mener er best for seg og sine.

Tilbake til forslaget om at kommunestyret skulle avse sin møtegodtgjørelse i desember til matstasjonen. Dette forslaget falt i formannskapet, med begrunnelsen fra AP at man ikke kan legge press på politikere. Jeg ble svært overrasket over dette utsagnet. Politikere skal utgjøre et tverrsnitt av befolkningen, men man kan ikke si at politikerne er en svak gruppe som skal skjermes for press. Tvert i mot er det politikerne som bør tåle å stå i press. Jeg er klar over at også politikere kan ha økonomiske vansker, og i fremlegget mitt sa jeg akkurat det. Jeg sa at vi ikke skal gjøre noe stort poeng ut av om politikerne har behov for å beholde denne møtegodtgjørelsen selv, for politikere er vanlige mennesker. Om noen ikke ser seg råd til det, så respekterer vi det fullt ut. Dette er et valg som den folkevalgte har full kontroll på selv. Det er imidlertid langt fra det til å skjerme politikere for å måtte ta standpunkt. Jeg ser med bekymring på at vi som politikere ikke skal kunne vedta så mye som en oppfordring til oss selv. Og jeg er forundret over at Rødt, SV, Senterpartiet og Venstre støtter denne holdningen. Kanskje fellesskapet ikke er så viktig likevel?

Jeg vil avslutte med en oppfordring til de som har rom for det: gi et bidrag til noen som trenger det mer enn deg. Enten det er et vippsbidrag til nr 692361 (Alta matstasjon) eller en annen organisasjon som gjør noe godt for andre. Jeg vil også oppfordre til å ta imot den hjelpen du kan få om du trenger det. Det viktigste i samfunnet er menneskene, tross alt. Ta vare på hverandre.

Solveig Jensen, Alta Høyre