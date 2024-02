I Nordlys lørdag 24. februar kunne en lese at «Felleskjøpet tar fôrgrep for sultne reinsdyr». Bedriftens talsmann forteller at det er stor etterspørsel fra reineiere, og det er mye fôr på vei nordover.

De siste årene har Felleskjøpet produsert ekstra nødfôr for å håndtere beitekriser i Troms og Finnmark som nå igjen er berørt av krisen.

Men da dette er blitt en vane, er det vel på tide å stille en del relevante spørsmål til situasjonen. Slik det blir beskrevet kan en vel først stille spørsmål om reindriften ikke er bærekraftig lenger etter det vanlige opplegget med nok naturlige beiter til alle årstider.

Eller tyder det på at reindriften (slik som laksenæringen) har for stort antall dyr i sine «innhegninger»? Eller kan en slylde på klimaendringer. Eller har samfunnet tatt for store deler av fôrgrunnleget til andre formål.

Tar en dyreantallet først så uttalte vår fremste reinbeiteforsker (Lyftingsmo) allerede for ca 60 år siden at reintallet da var på et alt for høyt nivå til å tåle variasjoner i været («klimaendringer»). Dette kan en få et tydelig bevis for ved å studere snaubeitingen og sundtråkkingen langs kilometervis av skillegjerder som er satt opp seinere år. Årsaken ligger jo ikke i klimaendringer.

Et annet bevis på dette misforholdet fikk en ved å studere forsøksrutene som Statskog satte opp på brannflatene i indre Finnmark for ca 35 år siden. Innenfor rutene sto reinlaven 10 20 cm høy etter få år, mens det utenfor rutene var snaubeitet. Og klimaet var selvfølgelig likt.

Ser en på den store og ofte ikke akseptale bruk av våre friarealer og beitearealer så kan en vel kritisere fremgangsmåten. Samfunnet har tatt store arealer til veier, hyttefelt, vannkraftdemninger, tungindustri og sport. (Vindmøller gir ikke påviselig skade).

Men samtidig har dagens reindrift fått store arealer med godt beite tilbake etter nedlagte småbruk og lignende aktivitet i vår nordlige landsdel.

Uansett hvordan en betrakter problemet, så bør en ikke la reindriftsnæringen holdes oppe med ikke bærekraftige tiltak i kommende år. Dette samsvarer heller ikke med argumentet som samene bruker om at reindriftsnæringen er hovedbærer for deres kultur og levemåte.

Kåre Rapp