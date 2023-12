Drosjenæringen i Finnmark har store utfordringer med å skaffe sjåfører. Ikke fordi folk ikke vil kjøre drosje, men pga. tidsbruk for å få utstedt kjøreseddel. Det viser seg at det i dag kan ta fra 4-6 mnd. fra en sjåfør tar teoriprøve, til politiet har utstedt kjøreseddel. Det er et fåtall av de som søker om å bli drosjesjåfør som har tid til å vente så lenge. De finner en annen jobb.

Dette betyr at rekrutteringen blir svært dårlig, og flere drosjesentraler må nå innskrenke åpningstiden. Det er en reell fare for at næringen kan bli borte flere steder i Finnmark. Det er i dag svært utfordrende å få gjennomført drosjeeksamen da tjenestetilbudet til Statens Vegvesen har blitt nedskalert, og det er gitt høy ventetid på trafikkstasjonene. Det er kun Alta og Kirkenes som tilbyr eksamen, noe som fører til at mange må reise langt for å avlegge drosjeeksamen.

Finnmark fylkesting mener derfor at godkjente private læringsinstitusjoner skal kunne tilby drosjeeksamen for å øke kapasiteten for gjennomføring av eksamen, samt sikre at tilbud om utdanning og eksamen er tilgjengelig også utenfor de største byene slik at kjøreseddel kan utstedes uten unødig opphold. Dette vil bidra til å sikre rekrutteringen. Fylkestinget i Finnmark er svært bekymret for situasjonen i drosjenæringen, og forventer at sentrale myndigheter vurderer tiltak som gjør at næringen kan få nødvendig rekruttering.

Finnmark fylkesting

Uttalelse