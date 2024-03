Som politisk engasjert person, så kan jeg ikke la være å komme med ytringer som angår vår egen kommune, altså de folkevalgte i kommunestyret i Kautokeino. Og da tenker jeg spesielt på hvordan våre egne lokale folkevalgte politikere viser sitt engasjement i saker som kan gi optimisme og engasjement i Kautokeino.

Vi har alle i den senere tid både hørt og sett mye om krigen som vårt naboland har mot Ukraina og hvordan det har påvirket landets politikk. Nå er det stort engasjement og satsing innen forsvarspolitikken i hele landet og spesielt i Nord-Norge.

Ubekreftede opplysninger jeg har fått vite om, omhandler at det vil bli stor militærsatsing i Finnmark, blant annet at skal opprettes en ny militæravdeling (Garnisone) i vårt fylke.

Jeg må bare understreke at disse opplysninger ikke er bekreftet, men hvis noe av det er riktig, så vil det være positivt for vårt fylke. I sin tid var Luftforsvaret stedsplassert i Kautokeino, noe som jeg husker var viktig og betydningsfull avdeling for kommunen. Jeg vet ikke om det er mulig å «gjenskape» Luftforsvaretsstasjon i Kautokeino nå, men det ville i så fall vært svært godt bidrag til lokalsamfunnet her i Indre Finnmark.

Mitt ønske og råd til våre folkevalgte i Kautokeino kommunen nå, er at nå bør man aktivt si ifra og vise at vi vil også ha en andel av satsingen som staten skal gjøre innen forsvarssatsingen. M.a.o. så er tiden inne for våre folkevalgte å være særdeles foroverlente og jobbe konkret og tydelig for å få en viss andel av den statlige satsingen staten planlegger å gjøre innen forsvaret. Her i Indre Finnmark, Kautokeino, har vi ikke mange jobber å finne og derfor er det viktig og nødvendig at det satses for å skape nye arbeidsplasser i kommunen.

Akkurat nå har våre folkevalgte en særdeles viktig oppgave og det er å arbeide for skape nye varige arbeidsplasser her i kommunen, gi ungdommen optimisme og trua på sin egen hjemkommune. Ungdommen er kommunens fremtid og de trenger forutsigbart livsløp, for å kunne planlegge hvor de vil bli boende og jobbe. Hvis vi ikke vi har jobber i Kautokeino kommune, da må ungdommen reise vekk og finne sitt livsgrunnlag på andre steder i verden. Kort og godt er spørsmålet nå, vil vi være med, så må vi aktivt gjøre noe med det.

Klemet Klemetsen