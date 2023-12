Helse og omsorgsdepartementet (HOD) ga i november 2022 Helse Nord i oppdrag å se på tiltak som innebærer endringer i funksjons- og oppgavedeling med mål om å sikre en bærekraftig helsetjeneste i Helse Nord sitt ansvarsområde også i fremtiden. Det må være lov å si at prosessen som ledes av Helse Nord står til stryk hos leger, sykepleiere og pasienter ikke bare i Nord-Norge, men i store deler av landet. Husk: Galskapen som skjer Helse Nord sitt ansvarsområde vil sige sørover når de øvrige helseforetak må ta fram sparekniven.

Finnmarkssykehuset har fått ny direktør. Den nye direktøren har vært i arbeid få uker og ønsker ikke å vente på Helse Nord sin prosess, men har allerede lagt inn i forslag til styrevedtak i Finnmarksykehuset at dagkirurgien skal flyttes fra Alta til Hammerfest og Kirkenes. Dette er noe som skal styrebehandles om to dager. Dagkirurgien i Alta baserer seg på operasjoner av knær, skuldre og andre ledd og det kommer pasienter fra hele Finnmark til Alta.

Dagkirurgien i Alta ble opprettet av en grunn: Mangel på kapasitet i Kirkenes og Hammerfest var den utløsende faktor for at klinikk Alta skulle bli et dagkirurgisk senter for hele Finnmark. Er det å flytte dagkirurgien fra Alta tilbake til Hammerfest og Kirkenes effektiv pasientbehandling? Et det kostnads-besparende? Nei, sier leger som har bygget opp tilbudet i Alta de siste 18 årene. De sier videre at Finnmarkssykehuset tar seg til rette uten å forankre sine beslutninger hos fagmiljø og fagforeninger. Skal det være slik i et demokrati?

Hammerfestlegene som foretar kirurgiske inngrep viser til at antall avlyste operasjoner, i Hammerfest er betydelig høyre enn i Alta. Årsaken er at akuttberedskapen ved Hammerfest sykehus skaper uforutsigbarhet i driften. Statistikken på dagkirurgien i Hammerfest viser at en stor del av dagkirurgi pasientene i Hammerfest blir innlagt over natten blant annet fordi akuttbehandling går foran planlagt kirurgi. Kirurg Houman Charani forklarer det slik:

I Alta kan man regne antall innleggelser over natten på en hånd i løpet av 18 års operativ virksomhet. Strykprosenten har vært under 1 prosent i Alta på 1600 operasjoner siden 2006.

Tilbudet i Alta er en seier for Finnmark og det er definisjonen på en bærekraftig dagkirurgisk henhet, mener kirurgene Thoralf Enge og Houman Charani. Begge er bekymret og sier at Finnmarkssykehuset prøver å ta en snarvei for å komme Helse Nord i forkjøpet.

Begge sier videre at verken Hammerfest eller Kirkenes har kapasitet til å overta kirurgien som nå skjer ved klinikk Alta – og at nedleggelsen av Dagkirurgien i Alta er en gavepakke til private aktører.

Alta har et stort privat næringsliv innenfor bygg- og anlegg. Bedriftsledere vil aldri la ansatte gå med slitasjeskade i kne, skulder eller annet mens de venter på dagkirurgi.

Bedriftsledere tar ansvar for sine ansatte. De fikser privat kirurgi – og får de ansatte raskest mulig tilbake i arbeid. For det er faktisk slik: Det er ikke bare helseforetak som taper penger på innleie av vikarer. Det er dyrt å leie inn håndverks vikarer også.

Pasienten taper penger og staten må betale store summer i sykepenger mens det offentlige skaper operasjonskøer som ikke er til gavn for noen - også det må inn i regnestykket.

Det er IKKE pasienter som skal være solidarisk med Finnmarkssykehusets mange krumpspring. Det er helseforetaket som skal oppfylle sine forpliktelser de har for pasientene - til beste for pasientene og den totale samfunnskontrakten, både økonomisk, medisinsk og sosialt.

Hvis Finnmarkssykehusets kommende torsdag vedtar å legge ned dagkirurgien i Alta – er det en gavepakke til private aktører som Aleris.

I Hurdalsplattformen heter det at regjeringen vil «Følge opp prosessen for å videreutvikle spesialisthelsetjenester ved Klinikk Alta». Det som skjer nå er det stikk motsatte. Ansatte ved Hammerfest sykehus og Klinikk Alta har vist at de evner å samarbeide om dagkirurgi på tvers av kommunegrensene uten å konkurrere. Det er slike løsninger vi må bruke som eksempler og fremelske i distrikts Norge. Ikke det som Finnmarkssykehuset og Helse Nord nå presser fram. For hvis pasientene forsvinner til Aleris – ja da forsvinner også fagfolkene samme veien. Det er vel ikke det som var planen?

Irene Ojala

Stortingsrepresentant Pasientfokus Finnmark

Medlem av Helse- og omsorgskomiteen.