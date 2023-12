Alta FrP overrakte i dag Tangen Begravelsesbyrå ved Marita Rognli Simonsen en skiferklokke for å gratulere dem med åpningen av Livets Hus. Et slikt seremonihus er ikke bare et løft for de alle tjenester innen begravelse som utføres, men også et flott livsnøytralt lokale som åpner for seremonier uavhengig av religion eller livssyn.

Behovet i Alta har lenge vært stort for å kunne ha et flott lokale for å utføre livsnøytrale seremonier som bryllup, begravelse, konfirmasjoner og andre selskap, og med dette løftes Alta opp til tilbud som hovedsakelig kun storbyer i Norge har.

Alta FrP mener det er viktig å kunne tilby slikt i Alta i omgivelser som dette, som attpåtil er et estetisk flott bygg, med alt av nødvendig innhold for å ha et komplett arrangement. Ikke bare er det fine og moderne rammer for å utføre arrangementer som bryllup, konfirmasjon og andre selskaper, men også fasilitetene for stell og pleie av avdøde er av ypperste standard, og vil gi en verdig, minnerik og sjelefull opplevelse for pårørende.

Med dette løftes Alta enda flere nivå av tilbud og tjenester som tilbys i byen

Alta FrP