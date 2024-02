Kampen om Karasjokeiendommen gir oss mange merkelige og svært konspiratoriske uttalelser, og mange fra den siden som kjemper for å eie Karasjok selv.

Spesielt NSR (Norske Samers Riksforbund) synes å være avhengig av fiendegjøring for å rettferdiggjøre sin eksistens og agenda. Og uten en klar og opplagt fiende, må de selv skape en.

Det fikk vi oppleve da leder av Karasjok sameforening, Ragnhild Nystad, gjestet Sametingets plan- og finanskomitè i forbindelse med høringer tilknyttet rapporten til Sannhets- og forsoningskommisjonen.

I sitt innspill til forsoningssaken formidlet hun at Finnmarkseiendom kun er et redskap for staten, og målet med dette redskapet er å knekke samene og samisk kultur. Det betyr at NSR underslår at samene utgjør minst halvparten av FeFo-styret, underslår Sametingets enstemmige samtykke til Finnmarksloven som igjen styrer Finnmarkeiendommens/FeFos virksomhet og glatt underslår

Sametingets absolutte enerett til å sette retningslinjer for hvordan endret bruk av ALL utmark i Finnmark skal vurderes. Den samiske deltakelsen i forvaltningen av utmarka i Finnmark er fullstendig likeverdig, og beviselig frikoblet statlig forvaltning.

Konspirasjon avler nye konspirasjoner

Denne holdningen føres tydeligvis videre til de yngre i NSR. Leder av NSR-u, Elle Márgget Nystad, påstår i Ifinnmark av 28.2.24, at dersom Finnmarkseiendommen får fortsette å forvalte Karasjok, vil dette tilintetgjøre hennes formødres og forfedres bruk av området.

Man kan kritisere Finnmarkseiendommen for mye, men etter 18 års erfaring med Finnmarkseiendommens forvaltning av Karasjok, er det intet som tilsi at Elle Nystads spådommer er i nærheten av å bli en realitet. I løpet av disse 18 årene med Finnmarkseiendommen som eier og forvalter, finner man ikke en eneste stor inngrepssak der Finnmarkseiendommen har tillat endret bruk av utmark i Karasjok.

Men Elle Nystads konspiratoriske uttalelser er intet nytt. I DN intervju av 12.10.23 slår hun fast at staten er full av ondskap og at de jobber for å avvikle det samiske språket og kulturen.

Det er en ting å kritisere myndighetene for ikke å gjøre nok for å bevare og fremme samisk språk og kultur, men det er en helt annen sak å hevde at myndighetene aktivt arbeider for å utradere disse.

Dette er en alvorlig anklage som krever solid bevisførsel. Uten dokumentasjon er det konspirasjonsteorier, i likhet med påstanden om at Finnmarkseiendommen vil tilintetgjøre den tradisjonelle bruken av Karasjok.

Dette er dessverre bare noen eksempler på hvor langt NSR er villig til å gå for å vinne, være seg Karasjokeiendommen eller andre politiske saker. Har man ikke en klar og tydelig fiende, skaper man en, og i prosessen blir alle andre samer skadelidende.

Med NSRs konspirasjonsapparat vil vi aldri komme til et VI. Verken vi som i storsamfunnet og samer eller vi internt i det samiske samfunnet. Det vil alltid være en mørk og livsfarlig fiende, være seg regjering eller alle de samene som ikke tilhører NSR.

Finnmark eier vi sammen

Finnmarkseiendommen er eid av oss alle samer. Sammen med andre folk i Finnmark. Med NSR, som eksempel, som skal eie alene, burde kanskje andre politiske partier hevde rett til samme område. Kanskje SP Karasjok burde hevde rett til hele Karasjok? Det er like tvilsomt som at Oslo AP skulle hevdet eiendomsrett til hele Oslomarka fordi det alltid har bodd husmenn og arbeiderklasse på de gårdene i marka.

Den pågående høyesterettssaken om Karasjokeiendommen er en kamp, en kamp mellom A- og B-samer. Og nordmenn og kvener har enda mindre verdi. NSR er sånn sett til å stole på, de bruker alle metoder for å få mer til seg selv.

Det er fortsatt mye å kjempe for, om vi skal ha likeverdighet internt mellom samer, og mellom samer, kvener og nordmenn. En oppsplitting av Finnmark er ikke svaret dersom det er større likeverdighet i utmarksbruken i Finnmark vi vil ha.

Toril Bakken Kåven

Parlamentarisk leder

Nordkalottfolket på Sametinget