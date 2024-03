Når fylkesbyråkratene nå foreslår å kutte, «effektivisere», ca 50 millioner på kollektiv, velger fylkesbyråkratene å ta fra øyfolk som nesten ingenting har, og verne byfolk som kan kjøre egen bil, buss eller ta fly til sykehus, til jobb, besøke familier, til hytter. Fylkesbyråkratene vil ta fra mennesker som har bodd på, bor og bruker små samfunn på øyer og veiløse steder i generasjoner. Vil sette opp en «bompengeavgift» på ca 5 000 kroner, hver vei, når øyfolk må ta bilen på EU-kontroll.

Fylkets samferdselspolitikere skal behandle forslag til sak og forslag til nye båtruter, torsdag 7 mars.

Send sakene tilbake

Vi må tro at fylkespolitikerne i Finnmark fylkeskommune er klokere og sender begge båtrutesakene tilbake. For verken sak 1, nå-kuttforslag, eller sak 2, forslag til fremtidige båtruter, har vært på høring hos de menneskene som får sin hverdag ødelagt. Og, blir det egentlig så mye spart?

Hva er dyrt når FFK får 404 mill fra staten?

I 2021 skrev byråkratene at de dramatiske båtrutekuttene skulle spare 22 millioner for fylket. Faktisk besparelse ble vel ca en tiendedel? Mens folk på øyene måtte si opp jobb på fastlandet fordi båter sluttet å gå. Hvordan kan politikerne nå tro på at synsing-tallene fra fylkesbyråkratene er riktige? Når det ikke er dokumentert?

Finnmark fylke får i år ca 404 millioner kr fra staten for rammen «kollektivtransport». Er da båtrutene våre så dyre?

Hva gjør de i praksis?

Nordkalottfolket, Finnmark Høyre, FrP, Sp, V og INP har gått sammen om å styre fylket de neste 4 årene. Alle partiene har skrevet under på sin samarbeidsavtale, at de skal: «Prioritere veiløse samfunns rutetilbud innen kollektivtransport til sjøs. De samarbeidende partier er enig i at rutegående fartøy skal anløpe alle steder de seiler forbi dersom det er et behov.»

Spørsmålet nå er bare om de nye politikerne klarer å manøvrere seg rundt fylkesbyråkratenes halvsannheter og ikke-fakta.

Hvor mye vil fylkespolitikerne kreve av ekte dokumentasjon, før politikerne beslutter å rive opp og i stykker menneskers hverdagsliv og livsgrunnlag?

Tror, men vet ikke, hva nye båtruter vil koste

Fylkesbyråkratene skriver at de vet ikke hva anbudet vil koste men skriver at det vil effektivisere. Da er det bare tro og synsing!

Fylkesbyråkratene skriver at de vil effektivisere ved å ha små båter. Små båter uten plass til last slik at øyfolk ikke kan ta med mer enn en barnevogn hjem. Byfolk kan lett kjøre bil og henger hjem, med frysebokser, byggematerialer eller en sofa. Båtfolket skal ikke en gang få ta med seg bil, scooter eller andre kjøretøy over fjorden. (Eller, kanskje bare en bil. En liten bil. En gang i uka. For bare én av øyfolket.)

Også fordi Fylkesbyråkratene vil sette opp en svindyr «bompenge-avgift» på den bølgete, blå veien. De vil innføre kg-pris på bil, scooter og andre kjøretøy. For noen år siden gjorde de det, og da kostet det 3-4000 kr, hver vei, for øyfolk å ta bilen på EU-kontroll. Nå blir det dyrere.

Kan vi kutte forurensende luksus først?

Fylkesbyråkratene vil at Alta-Hammerfest-båten VargsundXpressen, skal kjøre parallelt med E6 mellom Alta og Hammerfest. Den båten koster mer, hvert år, enn samtlige båtrute-kutt som er foreslått i sak 20/24 til samferdselsutvalget. Kutt den istedet!

Hurtigbåter som Alta-Hammerfestbåten slipper ut ca 4-5 ganger så mye miljøgifter, CO2, NOX, i forhold til bussene som allerede går over Skaidi og Sennalandet. Fylkesbyråkratene vil fortsette å betale ca 15 mill per år for å forurense verden så mye mer.

Øyfolk trenger båt til sykehuset, ikke byfolk

Nei, Alta-Hammerfestbåten er ikke sykehusbåt, bare 0,67 sete per tur var besatt av en som skulle til sykehuset. Reiseundersøkelser viser at folk helst tar egen bil eller taxi mellom Alta og Hammerfest. Hvis sykehus-transport var så viktig for fylkesbyråkratene, hvorfor vil de kutte slik at folk fra Loppa må overnatte både 1 og 2 netter for å komme seg til sykehuset i Hammerfest?

Ingen er avhengig av Alta-Hammerfest-båten

Nei, folk på Stjernøya og Seiland (Rognsundstedene) er ikke avhengig av Alta-Hammerfestbåten for å komme til sykehuset. LoppaXpressen kan gå innom (på signal) til stedene der på turen Øksfjord-Hasvik-Hammerfest.

Vil gi til kanskje-turister, ved å ta fra fastboende

Og på toppen av kransekaka: Fylkesbyråkratene skriver at de vil gi bedre båtrutetilbud til reiselivet, til turister, det vil si, de som kanskje eller kanskje kommer til Finnmark. Og av disse, de som kanskje, eller kanskje ikke, gidder å reise med båten. Når turistene egentlig skal inn på vidda for å oppleve samisk kultur.

Pengene som staten gir til distriktene, gis fordi det bor og jobber mennesker som holder liv i små samfunn og verdifulle arbeidsplasser i de ytre distriktene.

Det er til å grine av.

Sylvi Jane Husebye