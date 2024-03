Turismen lanseres som framtidens næringsvei i Norge. Vi har et av verdens vakreste land, så dette er ett reelt satsningsområde. Regjeringen vår støtter satsning på turisme. De er ikke opptatt av tilrettelegging. De skal «forskjønne» skaperverket med ett utall av vindturbiner?

Våre politikeres veier er uransakelige, men framvisning av norsk natur drapert med vind turbiner, vil være på linje med å stille ut Madonna og Skrik uten ramme, og festet på veggen med tegnestifter!

Et rikt land, med høyt teknologinivå, bør satse på energi, som vil bli den største mangelvaren når oljen fases ut!

Norge har noen av verdens største forekomster av Thorium, som kan bli framtidens viktigste energikilde. Energien i Norges del av verdens Thorium resurser har en energi mengde fra minst 10 gang til over 100 ganger energimengden i den opprinnelige energien fra olje og gass Norsk sektor i Nordsjøen. Det fins 3 – 4 ganger mer Thorium enn uran på jorden.

Vi har penger til å engasjere verdens fremste forskere på dette området. Teknologien som de utvikler vil være ettertraktet for hele verdenssamfunnet. Vi vil sikre Norges en stabil energi tilgang med rimelig kraft som vil gi oss store konkurransefordeler.

Teknologien for tradisjonelle atomkraftverk er godt utviklet og trygg. Vår nærhet til havet gjør at vi kan bli kvitt varmeoverskudd, og muligheten for vann basseng sikrer kjølig selv om strømforsyningen svikter. Norge er derfor et ideelt land for atomkraft.

Pengene som er kastet bort på virkningsløs CO2 fangst ville sannsynligvis løyst problemene som gjenstår for å ferdigutvikle kraftproduksjon med Thorium. Alle, (utenom våre politikere), forstår hvilke verdier som ligger ubrukt i Thorium resursene.

Bjørn Odden