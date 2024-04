Angående artikkelen Ingen gehør hos sykehusdirektøren: - Vi er totalt uenige å akseptere ikke dette!

Ser Altaposten har sak etter møte med sykehusdirektøren fredag. Undertegnede kan ikke la være å kommentere saken.

Møtet med Finnmarkssykehusets direktør fredag ga ingen resultater, ifølge politisk ledelse. De er totalt uenige i vedtakene som er gjort, og lover videre kamp for å beholde og heller utvikle tilbudet i Finnmarks desidert største by.

Som kommunepolitiker er det ikke vanskelig å være enig med duoen Nielsen og Noodt i saken og det dem skriver. Men som medlem av formannskapet og kommunestyret må undertegnede bare riste på hode av politisk ledelse.

Dem ber om politisk samarbeid, men når det er viktige møter for befolkningen, lukkes møtene. Da skal dialogen foregå på bakrommet i god Ap-ånd, ingen politisk dialog med opposisjon.

Under dialogmøte med direktør Hope og hans stab for noen måneder siden fikk formannskapet være med å høre på direktørens vyer for befolkningen i Alta. Den gang sa direktøren rett ut, hans oppgave var å spare inn 1,8 milliarder kroner.

Da måtte selv de mest godtroende skjønne at her ble det fjerning av tilbud for befolkningen. Dessverre åpnet dette møte med rosemaling av det gode samarbeidet ordfører og varaordfører hadde med Finnmarkssykehuset. Har den stilna?

Selvfølgelig stilte vi fra opposisjon kritiske spørsmål i dette møtet med direktøren og staben. Var spørsmålene for konkrete da formannskapet i ettertid ikke får være med på nytt møte med den samme direktøren om helsesituasjon for folket i Alta-regionen?

Var politisk ledelse nok en gang redd for at spørsmålene kunne bli for krass og kritiske til hele saken rundt behandlingen av nedleggelsen av tilbudene ved klinikk Alta?

Onsdag denne uken ble forespørsel sendt begge ordførerne med spørsmål om formannskapet fikk være med på dette møtet som Altaposten referert til skulle være på fredag 19. april. Dessverre er det ikke kommet noen form for svar eller dialog fra ordførerkontoret.

Er det dette politisk ledelse kaller for godt samarbeid og enighet på tvers av partigrensene i helsesaker. Nå er det vel på tide å begynne å snakke tverrpolitisk om private tilbydere innen helsetjenester.

Alta Frp har tatt dette opp i Helse og Sosial, og i kommunestyret. Dessverre er det liten vilje fra politisk ledelse til å ta tak i utfordringa fra Alta Frp.

For nå har jo Finnmarkssykehuset med god hjelp av Helse Nord og Helseministeren bygd ned de fleste tilbud her i Alta-regionen.

Eller, klamrer Alta AP seg til at den nye helseministeren skal redde Alta AP i denne saken.

Svein Berg

Alta Frp