«Vi får kysse fingrene for at fylkespolitikerne i fylkesutvalget skjønner bedre enn fylkesadministrasjonen, og ikke lar administrasjonens innstilling bli høringssvaret fra Finnmark fylke til Helse Nord», skriver Gunn Heidi Henriksen i et leserinnlegg i Altaposten foran dagens møte i fylkesutvalget i Finnmark.

Innstillingen er i stor grad direkte og indirekte en støtte til retningen som Finnmarkssykehusets ledelse har, påpeker hun.

Godt skrevet! Problemet er jo bare at store deler av det politiske miljøet ser ut til å få en slags allergisk reaksjon og går fullstendig i vranglås straks de hører ordet Alta i forbindelse med sykehusstrukturen i fylket vårt. Gjennom et par tiår nå har vi stadig sett eksempler på at tilstanden kan være kronisk og uhelbredelig – så blir det jo spennende å se om det nye fylkesutvalget kan finne en effektiv medisin mot dette…

Dersom evnen og viljen er til stede bør i alle fall argumentene og konklusjonene fra årsmøtet i Finnmark Legeforening nå nylig være en god kilde til faktabasert kunnskap; der hevder legeforeningen at ledelsen ved Finnmarkssykehuset bidrar til å skape et vrengebilde av utviklingen av spesialisttjenester i fylket, med lav grad av forankring i fagmiljøene, og til dels i sterk konflikt med faglige vurderinger.

Videre er de sterkt bekymret over utviklingen vi nå er vitne til, der konsekvensene av endringene som nå skjer direkte rammer pasientbehandlingen, og mener at dette ikke er en utvikling som bør få fortsette uten at politiske myndigheter griper inn.

Det som har skjedd i regi av Finnmarkssykehuset fra desember 2023 og fram til nå medvirker til å destabilisere hele spesialisttjenesten i Finnmark, og vil kunne ha langsiktige konsekvenser for pasientbehandlingen i alle fylkets kommuner, advarer legeforeningen. I ALLE fylkets kommuner, altså. Som også flere andre har påpekt tidligere.

Klar tale og en direkte oppfordring til våre politikere om å gripe inn mot det som nå skjer. Selv får jeg bare gjenta min oppfordring til de samme politikerne om å huske på den livsviktige Helsevettregel nr. 1: Lytt til erfarne fagfolk!

Magnar Leinan