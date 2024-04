Det er kommunepartiene som utgjør organisasjonen/partiet i fylket vårt og de kommer til å legge premissene for Arbeiderpartiets nominasjon i Finnmark til stortingsvalget 2025.

Sammen med resten av nominasjonskomiteen kommer jeg til å lede nominasjonsprosessen i dialog og samhandling med kommunepartiene, LO og AUF.

Når endelig beslutning skal tas, er det kommunepartienes og AUFs delegasjoner i nominasjonsmøte som avgjør.

Dette er elementær organisasjonskunnskap.

Å lytte til organisasjonen i valg- og nominasjonsprosesser, er veldig viktig. Det motsatte står seg ikke. Det ferskeste eksemplet på sistnevnte fikk vi i årsmøte vårt for bare et par uker siden.

Den holdningen, som Haug og Mjøen bygger sin frykt for nominasjon i Finnmark AP på, presentert i et oppslag i Altaposten i forrige uke, er derfor helt fjernt for meg.

Innlegget oser forøvrig av desinformasjon, mistenkeliggjøring og konspirasjonsteorier. Så man kan undres på at det i det hele tatt kommer på trykk i en seriøs avis.

En nominasjonskomité er i likhet med en valgkomité, gitt tillit til å forberede et valg.

Ikke til egenrådige vurderinger og maktutøvelse.

Nominasjonskomiteen har fått tillit av årsmøte i Finnmark AP. Det er en tillit vi skal ta mål av oss å leve opp til.

Kristina Hansen

Leder i nominasjonskomiteen for Finnmark AP