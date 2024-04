For de av dere som ikke kjenner meg og hva jeg har hatt som yrke, så må jeg få lov til å nevne ett av fagfeltene mine.

Jeg har vært sakkyndig person på kraner og løfteinnretninger siden 1975. Jeg har bl.a. hatt ansvaret for i sin tid Nord-Europas største tårnkran. Det ansvaret hadde jeg i fire år. Spør meg om materialtretthet.

Å sammenligne avskalling fra vindturbinblader med avskalling av maling fra hus og hytter? Hvor seriøst skal du ta det? Viser til et debattinnlegg i Altaposten der Myndighetskontakt i Fornybar Norge, Thor Egil Braadland, gjør denne sammenligningen. Han snakker veldig varmt om vindkraft og om hvor miljøvennlig dette er.

Han trekker paralleller til vannkraft og om hvordan disse to kan samkjøres. Ja, da har vi elkraft som er fornybar energi, sier han.

Jeg kan ikke la dette stå uimotsagt. For det første så oppstår det ikke materialtretthet på et hus eller hyttevegg produsert av trevirke. Så er det heller ikke mikroplast som er skadelig i veggmaling. En av verdens største malingsprodusenter er Norsk. Leser man på et av deres malingsspann hva malingen inneholder, så skjønner man at denne sammenligningen er absurd.

Han skriver videre at mange er opprørte over mikroplast i naturen. Ja, vi er det. Mikroplast kan vi ikke se uten å ta dette inn i et laboratorium og studere det der. Når det gjelder matrialtretthet, så har jeg jobbet med dette hele livet, så litt kan jeg om dette.

Jeg oppfordrer de som har interesse av dette til å lese hva Store Norske Leksikon skriver om glassfiber.

«Ved produksjon og bruk kan glassfiber spaltes i små deler som lett kan pustes inn. Den akutte virkningen ved påvirkning av glassfiber er irritasjon av hud og slimhinner i de øvre luftveiene. Det har vært mistenkt at glassfiber kunne øke risikoen for kreft, men dette har ikke blitt dokumentert».

I debattinnlegget trekker han også frem Naturvernsforbundets tall sammenlignet med utslipp fra bildekk og personbiler. En etter min mening vanvittig sammenligning.

Bare så det er sagt. Finnmarksvidda er ikke til og sammenlignes med veiene på Østlandet. De utslippene som blir av snøskootere på vinteren og 4-hjulinger kjørt her er så minimale at en sammenligning blir rett og slett helt feil. Når det gjelder det han skriver om arealer skal jeg ikke komme inn på dette.

Men at vindkraft hentet fra Finnmarksvidda er ustabil kraft? Et helt klart svar på det. JA. Når det gjelder fakta som han etterlyser, så inviterer jeg Myndighetskontakten til å ta en tur til Finnmark og Nordkyn-halvøya vinterstid.

Hvilken fjellovergang i Norge er det som stenger først når høsten og vinteren setter inn? Dette er et område som ligger like innenfor havet som produserer store mengder av torsk og skrei. Hvor mye avskalling og hvor mye mikroplast tror han havner ute i Barentshavet?

Til slutt vil jeg også spørre Fornybar Norge: Hvorfor ser vi en så stor økning i krefttilfeller i Norge?

Og hva skal vi i Finnmark med all denne El-kraften? Som det er nå, så har vi mer enn nok av dette i Finnmark.

Skulle vi trenge mer, så går jeg heller for vannkraftverk.

Jeg sier nei til vindkraft.

Gunvald Johansen