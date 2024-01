For noen år siden bevilget Stortinget 15 millioner kroner til to nye operasjonsstuer ved Klinikk Alta. Det ble det fint lite av.

I stedet risikerer pasientene nå at det dagkirurgiske tilbudet i Alta blir nedskalert, uten at en utredning eller ROS-analyse kan gjøre noe fra eller til, ifølge direktør Ole Hope i Finnmarkssykehuset.

Det er av stor offentlig interesse å vite hva som er årsaken til at helseforetaket ikke respekterte bevilgningene fra Stortinget – og senere har funnet ut at rapportene som ble laget i sakens anledning skal hemmeligholdes fordi de ikke er ferdigbehandlet. Siden har begrunnelsen fra direktør Hope vært at innholdet er gått ut på dato.

Altapostens forsøk på å få innsyn i dokumentene har strandet, rent bortsett fra det lille som ikke er sladdet til det ugjenkjennelige. Her er ingen sensitiv informasjon, kun faglige vurderinger fra en bredt sammensatt arbeidsgruppe ledet av Harald Sunde og en påfølgende ROS-analyse.

Konklusjonene knyttet til ideen om et dagkirurgisk senter spriker i begge retninger, men rapportene gir hver for seg et faktagrunnlag som er av stor betydning for den offentlige debatten, ikke minst i lys av at direktøren har foreslått kutt og skal besøke Alta formannskap om en uke.

I den grad det trengs justering av tallmaterialet, må det være en enkel sak å opplyse hva det er som har endret seg.

Det må være i allmenhetens interesse og i demokratisk ånd, at pluss- og minusfaktorer som ble kartlagt i to rapporter, ikke støver ned i skuffa, men blir tatt på største alvor.

Kanskje spesielt i lys av reformbehov, mangel på fagfolk og tøffe økonomiske prioriteringer.

Det er rett og slett vanskelig å forstå at Finnmarkssykehuset og departementet mener at dette skal hemmeligholdes, til tross for at det er brukt store ressurser på utredninger fra dyktige fagpersoner.

Mistanken vil gjerne være at det ligger en agenda i at dokumentene forblir hemmelige. Det bidrar kun til at saken blir mer betent. Åpenhet og reell meroffentlighet gjør det mulig med en opplyst debatt, slik vi også så det da NRK publiserte interne forslag knyttet til Helse Nords arbeidsgrupper.

Etter nærmere 20 års virksomhet har dagkirurgien vært en stor faglig og kompetansemessig suksess, til stor glede for pasientene i Finnmarks største by.

Finnmarkssykehuset har selv brukt denne satsingen som en av suksesshistoriene med det desentraliserte tilbudet i Alta.

Derfor råder det stor forvirring rundt hva som har skjedd siden Stortingets vedtak og hvorfor et velfungerende tilbud skal skrotes.

Forslaget om kutt av tilbudet er helt i strid med politiske føringer i Hurdalsplattformen om at tilbudet ved Klinikk Alta skal trappes opp.

I statsbudsjettet for 2024 ble vedtatt å bevilge 25 millioner kroner ekstra per år til drift av klinikken. Vi registrerer at andre tilbud foreslås styrket, men innsparingspotensialet for nedleggelse av dagkirugi er på kun 5-6 millioner kroner, ifølge NRK.

Altaposten mener rapporten som ble utarbeidet knyttet til operasjonsstuene og ideen om et dagkirurgisk senter burde være offentlig tilgjengelig og finner ingenting i dokumentene som tilsier at de skal være unntatt offentlighet.

Det er på tide med en usladdet versjon.