Det er gode grunner til å være bekymret over skredsituasjonen på RV94 inn mot Hammerfest. Det handler naturligvis både om de som daglig ferdes her og de som trenger sykehustjenestene fra resten av Vest-Finnmark.

Vi er forsåvidt vant til tøffe, vinterlige forhold i vår region, men det er urovekkende med fødende som må ta i bruk SAR Queen og biler som blir stående fast i skredet.

Fra før av vet vi hvor ustabil Sennalandet og Hatter kan være i løper av vinteren, så det er nærliggende å undres over at man ikke har klart å innarbeide denne virkeligheten sterkere i den helsepolitiske strukturdebatten.

Hammerfest-ordfører Terje Rogde hadde naturligvis helt rett i sitt budskap hos kollega iFinnmark nylig.

«Igjen var vi heldige med at det ikke var noen biler eller personer som ble tatt eller skadet. Og igjen må jeg si at flaksen har vært med oss. Men dette kan vi ikke ha lenger. Vi kan ikke gå rundt å leve på hell og flaks.»

Dette er nokså identisk med argumentasjonen for å bygge opp tjenester ved Klinikk Alta, enten det handler om flere operasjoner, akuttjenester, fødende eller kronisk syke som fortjener behandling der de bor, for eksempel i Finnmarks desidert største by.

Nå tror vi ordføreren i dette tilfellet hadde mer fokus på behovet for en tunnel mellom Rypefjord og Saragammen, men det vil jo gavne alle veifarende på Riksvei 94.

Derfor mener vi det er på høy tid at Finnmark får noen innsmett i Nasjonal transportplan, som er sjokkerende fri for rikspolitiske vyer og handlekraft.

Både Kløfta og Eiby på E45, og R94 fra Arisberg til Hammerfest, må naturligvis utbedres raskest mulig, av mange årsaker. Blir det null uttelling i statsbudsjettene de neste årene, bør vi ha et felles fakkeltog langs hele strekningen.

Videre tror vi enhver ROS-analyse som handler om å komme seg fra A til B i Finnmark bør vektes høyere, spesielt hvis vi også skal ha med oss ekspertenes framskrivninger av klimaendringer.

I lys av det som skjer på veiene både før og etter Kvalsundbrua, sliter vi stort med å forstå vrangviljen mot sjøveiskommunikasjon mellom Alta og Hammerfest.

VargsundXpressen bør oppgraderes i form av flere rotasjoner for å styrke mulighetene for flere til å bruke båten, enten de er pendlere eller pasienter. Dernest er det verdens mest naturlige ting å satse på en felles bo- og markedsregion.

Kanskje det til og med finnes flere offentlige tjenester som blir bedre utnyttet i fellesskap?