Ikke lenge før siste kommunevalg ble vindkraftanlegget på Skonnertfjellet ferdigstilt med 6 vindturbiner 50 prosent høyere, enn det som lå til grunn for første godkjenning i saken.

Det ble aldri gjort en meningsmåling blant innbyggerne i kommunen, men meningsutvekslingen rundt prosjektet i ettertid tydet på at innbyggerne hadde ulike oppfatninger om anlegget. Selv satt jeg igjen med et inntrykk av at politikerne i kommunen før siste kommunevalg var ganske samstemt om at det fikk være nok med dette ene anlegget.

Lars Bjørn Mehus tar for seg vindmølle-debatten på Sørøya. Foto: Privat

På siste kommunestyremøte i Hasvik kommune ble det 4. april vedtatt at kommunen stiller seg positiv til flere nye vindkraftindustriområder på bakgrunn av et forslag fra selskapet NTE, Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk. (Presentasjonen er p.t. ikke lagt ut sammen med protokollen fra kommunestyremøtet, men kan sees på Hasvik kommune-TV.

I presentasjonen viser en kartskisse tydelig hvor inngripende dette industriområdet vil bli, med tre nye vindkraftanlegg og en mulig utvidelse av det eksisterende vindkraftanlegget på Skonnertfjellet. Partiet Sammen for Sørøya har ordføreren og sikret med Fellesliste Hasvik flertall for dette vedtaket: «Hasvik Kommune stiller seg positiv til at det blir gjennomført konsekvensutredninger av fornybar kraft i kommunen.»

Sørøya ligger i Hasvik og Hammerfest kommune. En aktiv interessegruppe i Hammerfest jobber for å få etablert et vindkraftverk nord på Sørøya. Var dette tanken bak «Sammen for Sørøya»? Var dette tydelig i programmet til partiet før valget?

Kommunen hadde anledning til å avvise NTE sitt initiativ, men har også anledning til å si nei til utbygging når en eventuell konsekvensutredningen foreligger.

Slik saken står nå, fester det seg allikevel et inntrykk av at kommunens politiske posisjon vil gå for NTE sine planer. Vi innbyggere må forberede oss på at det vil komme inntil 74 nye vindturbiner i fjellene som omgir kommunen.

De vil stå som en vegg langs aksen sør-nord fra Kipparfjorden/Ensomheten/Fokfjellet til Sluskfjellet, med utvidelse på Skonnertfjellet og videre over Bølefjellet, og ut på Vardfjellet. Hadde det ikke allerede stått en antenne på Sluskfjellet, så hadde vel det også vært med.

Tilsvarende «vegg» med vindmøller ønskes som nevnt av en interessegruppe i Hammerfest, slik Alvin Vaseli advarer i Finnmark Dagblad 1. februar 2023:

– Tretti vindmøller, opptil 250 meter høye, skal plasseres på Borvikklubben ved innseilinga til Akkarfjord. Herfra skal mastene gå videre på fjellene over Finnelv. Så videre til fjellene over Bastafjordnæringen og Storsanden på yttersiden av Sørøya. Øya blir nærmest delt i to.

Ved siste kommunevalg var det mye snakk om bolyst og blilyst. Vår fylkesordfører Hans-Jacob Bønå (H) ser for seg at vi kan snu dagens fraflytting fra Finnmark, og øke befolkningen fra mindre enn 75 000 til 100 000. Han forutsetter da blant annet økt industriutvikling med økt kraftproduksjon, uten at det ifølge Finnmark Dagblad 5. april 2024. spesifiseres nærmere.

Samtidig som vindkraftutbygging er på dagsorden for Sørøya, så er også Stjernøya i spill. Da med Alta, Loppa og Hasvik som parter. Loppa synes å ha avvist invitasjonen til vindkraftutbygging, Alta er uviss, Hasvik for. Hørte vi noen si; Sammen for Stjernøya?

At diskusjonen om vindkraftutbygging skulle komme opp på nytt for Sørøya i Hasvik kommune kjennes som en gedigen energilekkasje. Var det ikke noe annet vi kunne stå sammen om?

Det er et gammelt sannhetsord, at gir du en viss fyr lillefingeren, så forsyner han seg til albuen. Jeg vil omskrive siste ledd her; – så pass på at han ikke tar med seg skulderen i samme slengen.

Er vi flere som er betenkt til at Sørøya gjennom Hasvik og Hammerfest blir industrialisert med inntil 90 vindturbiner av opp mot en kvart kilometers høyde, og at øya faktisk blir delt i tre, så er kanskje tidspunktet å si i fra nå. Vil Sørøya fortsatt være den grønne øya i nord, også etter dette såkalte grønne skiftet?

Lars Bjørn Mehus

Sørøyboer

Hasvik kommune

Breivikbotn