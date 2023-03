Elektrifisering av Melkøya: En miljøbløff

DEBATT: – Natur, samisk kultur, allemannsretten og fiskernes rettigheter skal trampes ned for å tekkes EU og storkapitalen. Etter Melkøya står olje- og gassplattformene for tur for strøm fra land, er det planer om, skriver leder i Tromsø Nei til EU, Kolbjørn Schanche. Schanche har tidligere har bodd i Alta.