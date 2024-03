Påskeferien er like rundt hjørnet og mange ferieklare nordmenn gleder seg nok til å dra til fjells, poste idylliske bilder fra hyttesolveggen i sosiale medier, eller kanskje reise bort til varmen i sydligere strøk. Dyrtiden ser ikke ut til å ha lagt en demper på manges reiselyst. Tidligere i mars kunne nemlig flere reiseselskaper melde om at de nærmest var blitt utsolgt for charterreiser til Syden denne påsken.

For mange barnefamilier er imidlertid dyrtiden og en trang økonomisk hverdag fortsatt høyst reell. Det siste årets rentehevinger og prisvekst har gjort et kraftig innhogg i mange familiers lommebøker. Langt fra alle har råd til å betale for dyre og populære ferieopplevelser, og særlig ikke familiene som har hatt minst å rutte med fra før av.

Fremdeles vokser over 100.000 barn opp i en fattig familie i Norge. Mange barn i familier med dårlig råd vil ikke få noen mulighet til å poste kule bilder fra slalåmbakken, eller fra solsenga langs en middelhavsstrand i påsken. I stedet kommer de sannsynligvis til å måtte bruke tid og energi på å skjule at familien har lite penger.

Monica Sydgård i Redd Barna etterlyser lokale aktivitetstilbud for barn fra familier som ikke har råd til å dra på påskeferie. Foto: Nora Lie / Redd Barna

Lokalpolitikere har et ansvar

Hver eneste ferie blir alt for mange barn stående igjen på perrongen. Barn fra familier med lite penger forteller Redd Barna at de er flaue og føler på skam, og flere later som at de ikke vil være med på aktiviteter når de i virkeligheten ikke har råd. Sånn trenger det ikke å være, og lokalpolitikerne har et ansvar for å stille opp for barna som gruer seg til feriene.

Derfor oppfordrer Redd Barna landets kommuner til å lage helhetlige og langsiktige handlingsplaner for å bekjempe familiefattigdom. Kommunene må planlegge for feriene som man vet at kommer, sikre at det finnes et aktivitetstilbud som barna kan delta på sammen med andre, sørge for ekstra sosialhjelp før ferien, og sørge for at de kommunale boligene har en standard som gjør at barna vil invitere med seg vennene sine hjem.

Det er mulig å løfte familier ut av fattigdom og sikre gode levekår for alle barn, men da må det handles nå.

Monica Sydgård

Leder for Redd Barnas Norgesprogram