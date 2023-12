Som de fleste lesere er kjent med, har selskapet Nussir ASA siden 2005 planlagt å starte kobbergruve i Repparfjorden. Prosjektet har fra starten hatt entusiastisk støtte fra alle skiftende ordførere og næringsministre.

Den første båten lasta med kobberkonsentrat skulle gå ut Repparfjorden i 2011. Siden har tidspunktet blitt forskjøvet år for år. På tross av at driftskonsesjon blei gitt i 2019 er det ved slutten av 2023 mer uklart enn noen gang når eller om gruva kommer i gang. Den ellers svært så mediekåte direktøren synes nå å ha gått i hi og når noen forsøker å spørre han, har han ingen ting nytt å melde.

Nussir ASA er taus. Da har vi ingen nyhet, tenker aviser, kringkasting og nettmedier. Ikke det? Om media har større ambisjoner enn å være mikrofonstativ, bør de interessere seg for hvorfor Nussir ASA ikke har noe å melde. Når et prosjekt som skulle gå i spissen for mineralstrategiene både i 2013 og i 2023, samt i det grønne skiftet, er minst 14 år på etterskudd, og ikke har annet å melde enn det de har sagt i alle disse åra, at de skal være i gang neste år, er ikke det en sak av interesse for media?

For vel en måned siden var jeg med på å etterlyse om Nussir virkelig har noe å melde. Ingen svar. Etter to uker slår jeg fast i et nytt innlegg: Nussir har ingenting å melde! Ingen svar, ingen fra foregangsbedriften og dens tilhengere forsøker en gang å motsi meg.

Finnmark Dagblad har i følge eget avisarkiv på nettet hatt 1353 oppslag om Nussir. Det siste var innlegget mitt som sto i avisa 16.11.2023. Deretter er ikke Nussir nevnt med et ord i avisa. Andre medier har ikke gjort stort mere.

Den siste gangen før innlegget mitt at noen nevnte Nussir i FDs spalter, var et leserinnlegg, der det blei skrevet at nå må vi kreve at Nussir blir satt i gang. Jeg lurer da på hvem dette kravet er retta til. Regjeringa har gitt klarsignal, det er ikke der det stopper. Hvor da?

Spørsmåla som Nussir ASA nå to ganger har unngått å svare på er: 1. Har Nussir ASA nå endelig fått den finansieringen man har søkt etter i minst 15 år? 2. Har Nussir fått en ny kjøper etter at tyske Aurubis trakk seg? 3. Har Nussir endelig bestemt seg for om prosessanlegget skal være på Markoppneset eller på Øyen? 4. Har Nussir fått kraftkonsesjon fra NVE? 5. Har Nussir levert mineralavfallsplan og fått denne godkjent? 6. Har Nussir levert oppdatert driftsplan? 7. Har Nussir fått avtale med reindrifta, eller bestemt seg for å kreve ekspropriasjon? 8. Har Nussir fått festerett på de områdene de skal bruke til gruva?

Alle disse spørsmåla må Nussir ha et svar på for å kunne starte. Om ikke de sjøl vil svare, kan vi bidra med svar på et avgjørende spørsmål, nemlig om kraftkonsesjonen fra NVE. Uten kraftkonsesjon ingen strøm, ingen "verdens første helelektriske kobbergruve". Dette er ei historie som ingen medier har gravd fram, men som var tilgjengelig gjennom å bestille offentlige dokumenter gjennom eInnsyn:

I mars søkte Nussir om kraftkonsesjon for bl.a. bygging av transformator. I mai ga NVE et foreløpig svar, og etterspurte bedre kart over kabeltraseen og stasjonen, vurderinger av virkninger for areal og miljø og avtale med reindrifta. I september sendte Nussir svar på dette og i november fikk de svar fra NVE som slo fast at Nussir ikke har gitt tilfredsstillende svar om noe av den etterlyste dokumentasjonen. Og der står saka.

Alt tyder på at det ennå vil gå noen måneder til NVE vil godta en søknad og legge den i køen for konsesjonssøknader. Der er normal liggetid et halvt til et år. Så skal søknaden på høring, før den behandles av NVE og dersom den innvilges ganske sikkert til ankebehandling i OED. Først etter positivt svar fra OED vil man kunne starte bygginga av transformatorbygget. Først når transformatoren er i drift vil man kunne starte ladinga av de elektriske anleggsmaskinene som skal ta opp tunnel i retning av kobberforekomsten. Er det fortsatt noen som tror på oppstarten i 2024?

Nå overlater jeg til gravende journalister i media å finne svara på de andre sju spørsmåla. Noe tyder på at der kan være mye interessant å finne. Dere skal til og med få et ekstraspørsmål: Hvor har det blitt av utredninga om menneskeretter som Nussir bestilte i fjor?

Svein Lund