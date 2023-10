Støtter Svardal Bøe virkelig Senterpartiets distriktspolitikk?

DEBATT: – Som Høyre-politiker er Svardal Bøes beste håp for en offensiv Nord-Norgepolitikk å henge seg på Senterpartiet. For vi gjennomfører politikk for utvikling og vekst i hele Nord-Norge, skriver Geir Iversen (Sp) i dette innlegget.