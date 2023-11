Hvis man skal ramme egne pasienter med kirurgisk presisjon, og sende dem på flukt i retning private tilbud, er oppskriften å strupe dagkirurgien i Finnmarks desidert største by.

Blant mange diskutable forslag som etterhvert ryr ut i offentligheten fra Helse Nords arbeidsgrupper, finner vi forslaget om å kutte dagkirurgi ved Klinikk Alta.

Det kan nok være et forsøk på å sikre Finnmarkssykehuset bedre økonomi ved å utnytte kapasiteten ved sykehusene i Kirkenes og Hammerfest bedre, men det er ikke i nærheten av å være et pasientvennlig grep i et langstrakt fylke.

Det er tvert i mot en gavepakke til private tilbud rundt om i landet, der køen også har en tendens til å være kortere. For både arbeidsgivere og folk flest kan man spare mange tunge stunder ved å finne bedre og raskere tilbud, i stedet for å ødsle bort to arbeidsdager på reise til og fra et offentlig tilbud. Dessverre.

Vi kan heller ikke se bort fra at grepet kan pushe private aktører til å satse i byen. Vi har allerede flere suksessfulle etableringer, enten man tenker på grå stær, ultralyd for gravide eller profesjonell rehabilitering.

Innenfor ortopedi tipper vi det er mye å hente, etter så mange år med vellykkede besøk fra spesialister. Vi tipper eksperter som Charani og Enge har gode erfaringer, hvis det skulle være interesse for en rapport fra virkeligheten.

Nå er kravet fra Alta-samfunnet flere sykehustjenester og akutt hjelp når det haster, men hvis vi nå skal hylle Altamodellens positive sider, er nettopp ambulerende tjenester en av de virkelige pasientvennlige tilbudene når vi vekter elektive tjenester, det vil si planlagte operasjoner eller behandlinger.

Hadde det vært vilje til å regne på hva man har spart og sparer ved å hjelpe folk der de er, hadde summen vært enorm. Vi er overbevist om at kronisk syke og de som trenger dagkirurgi har reist bort enorme beløp, i tillegg til at belastningen er stor og at arbeidsgiverne har sett hva dette betyr i praksis.

Både for den ansatte og samfunnsøkonomien er dette vinn-vinn. Man trenger ikke være hjernekirurg for å se denne sammenhengen, men foretaksmodellen er dessverre designet for blåruss med stoppeklokker.

Når vi husker den intense kampen mot nye operasjonsstuer ved Klinikk Alta, til og med etter at Stortinget hadde bevilget penger til formålet, er det naturligvis ingen overraskelse at forslaget er å svekke dagkirurgi.

Vi frykter neste runde vil være å hente «hjem» andre ambulerende leger som virkelig gjør en forskjell for pasientene i en sykehus fri by.