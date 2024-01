Alta FrP skulle ønske det var politisk vilje og økonomi til å åpne disse 16 plassene for eldre personer.

De eldre står i kø for å få en eldreplass i Alta kommune. Køen av søkere for en slik plass er vel på omlag 70 personer.

Skal alle disse personene måtte vente på en mulighet for å kunne få være sammen med andre eldre i et fellesskap som på Vertshuset eldresenter.Eller skal vi vente til dem tvinges inn på en sykehjems plass, hva koster dette kommunen? Det er vel ikke det vi som politikere ønsker oss?

Ved det nedlagte sykehjemmet står det 16 plasser klar for eldre som kan klare seg selv i mange år fremover. Her vil de eldre kunne komme sammen og skape et trivelig hjem og samhold før dem må over på en sykehjems plass.

Da spør vi oss, kan kommunen gå sammen med Betania som eier Furuly for å finne muligheter for leie/samarbeid?

Dette kan/bør vi få til mens vi venter på at neste byggetrinn av Omsorgssentret igangsettes.

Linda Bræck

Nestleder Alta FrP