I et leserinnlegg med tittelen «Aktivitet i orkanens øye» går klinikksjef Jørgen Nilsen ved Hammerfest Sykehus/Finnmarkssykehuset hardt ut mot det han kaller «faktafeil som presenteres av politikere, og som media forsterker når det publiseres som sannheter».

Et par litt upresise formuleringer i et innlegg av Irene Ojala på Pasientfokus’ Facebook-side var selvsagt det lille halmstrået klinikksjefen trengte for flisespikkeriet sitt; alle som ikke leser dette utsagnet fra Ojala som Fanden leser Bibelen, forstår jo uten noen som helst problemer at budskapet hennes ikke var at sykehuset var totalt nedstengt, men at det i perioder under uværet som herjet var UTILGJENGELIG for alle andre enn dem som bor i Hammerfest.

Vi får tro at også klinikksjefen innerst inne skjønte det – det passet vel bare ikke inn i historiefortellingen hans…

Så med piggene ute griper han altså begjærlig sjansen: «Feilaktige opplysninger om stengte sykehusdører og stans i aktivitet er farlige påstander», skriver han og benytter samtidig anledningen til å refse egne ansatte, som har vært sterkt kritiske til ledelsens handtering av hele denne pågående prosessen med oppgavefordelingen i Finnmarkssykehuset.

Nå er jo beskyldninger om farlige og uriktige påstander et velkjent knep for å kneble, latterliggjøre og diskreditere meningsmotstandere – det har jeg selv blitt møtt med flere ganger, både av politikere og en ikke ukjent sykehusdirektør…

Langt farligere er det imidlertid når Finnmarkssykehusets øverste ledelse med bevisst vrangvilje og rent flisespikkeri forsøker å imøtegå kritikk, ved å bagatellisere og bortforklare den dramatiske situasjonen for akutt syke i store deler av Vest-Finnmark, hver gang værgudene stenger adkomsten til sykehusbyen Hammerfest. Det skjer som kjent ofte.

«Vil dere ha fakta om status i Finnmarkssykehuset, sjekk med oss», skriver klinikksjefen avslutningsvis i innlegget sitt.

Vel – det høres jo riktig fint ut, men det blir jo litt vanskelig så lenge både deres egne leger, mediene og utrolig nok Finnmarkssykehusets eget styre (!) blir nektet innsyn i utredningsrapporter og risikoanalyser som skulle danne et faktabasert beslutningsgrunnlag for fremtidig struktur i helseforetaket…

Men årsaken til dette desperate hemmeligholdet forstår man jo når man får se den lekkede rapporten – med konklusjoner og anbefalinger sladdet til det ugjenkjennelige.

Den omfattende sladdingen – og ikke minst avsløringen av hva disse rapportene sier – taler sitt tydelige språk; her er det avgjørende opplysninger man for enhver pris vil hindre at offentligheten skal få kjennskap til. Sjelden har vel et forsøk på tilsløring av fakta vært mer avslørende.

DET er fali’ det, som Ludvig i Flåklypa pleier å si…

Magnar Leinan