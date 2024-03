Løfter vi blikket en smule er det god grunn til å være alarmert over at likestilling har så dårlige kår 8. mars 2024.

I store deler av verden er undertrykkingen av kvinner så strukturell og fastlåst, at det er vanskelig å se for seg at det skal være mulig å bryte ut av rollemønsteret, som gjerne er sementert av kultur, tradisjon og religion.

Mangelen på likeverd kan være så langt unna at det er lett å miste håpet, men da er det verdt å minne om at jerngrepet kunne være temmelig klamt da Nora gikk i Ibsens ånd her på berget.

Endring har krevd sine kamper gjennom mange, mange år og vi tenker at det gamle fotavtrykket ofte kan være mer synlig enn vi liker å tro i et moderne og opplyst, demokratisk samfunn.

Inngangen på 2024 var i så måte en brutal påminnelse om at vold i nære relasjoner er et betydelig samfunnsproblem i Norge.

Antallet partnerdrap på nyåret var skremmende, hovedsaklig menn som dreper kvinner. Gjerne preget av den æreskodeksen vi synes å tro er et tilbakelagt stadium.

Samtidig sitter vi igjen med inntrykket av at voldsbruk og trusler tiltar uten at samfunnet er tilstrekkelig opptatt av å ivareta nødvendig trygghet. Det har tatt flere tiår for at truende situasjoner utløser voldsalarm og gjerne motsatt voldsalarm der den aggressive part må ta byrden med å gå rundt med en fotlenke.

Vi synes er opprørende at terskelen er så høy for å gjennomføre tiltak, akkurat som det er avslørende at kvinner får dårligere lønn for likt arbeid og at tallene viser at kvinnehelse er taperen i kampen om forskningsmidler.

Pløyer vi gjennom dommer i Vestre Finnmark tingrett skjønner vi at utfordringene er nærmere enn vi tror - og at reell likestilling er lengre unna enn vi smykker oss med. Av og til trenger vi ikke mer enn et debattfelt for å se akkurat det samme.

Den siste tiden har det vært fokus på at «gutteproblemer» ikke tas på tilstrekkelig alvor, for eksempel i skoleløpet. Det tror vi kan være rett, men vi har problemer med å sette dette i et slags motsetningsforhold til likestilling og likeverd mellom mennesker og kjønn.

Vi tror til og med at fornuftig og likeverdig jobbing med sosialisering kan skape en mer harmonisk balanse i oppveksten, der nettopp gjensidig respekt er den røde tråden. Lykke til, og gratulerer med kvinnedagen!

Rolf Edmund Lund

Ansvarlig redaktør