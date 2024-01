Har det blitt litt mye av det meste i jula – også alkohol? Da kan det være godt å gi kroppen en pause, og starte året med en hvit januar.

Å ta en hvit måned er for mange nordmenn ensbetydende med å droppe alkoholen en måned. Og du trenger ikke å ha utfordringer med alkohol for å synes det er deilig med en pause. Faktisk har hver fjerde nordmann vurdert å ta en hvit måned!

At ekstra mange vurderer det i januar er kanskje ikke så rart. Julen er høytid for hyggelig samvær og god mat. Men det er også en alkoholmarinert høytid, og den måneden vi handler mest på Vinmonopolet. Har desember blitt mye, er januar en perfekt restart.

Og det er mange gode grunner til å ta en slik pause, uavhengig av alder. For selv om det er de yngste som drikker mest når de først drikker, er det de eldste som drikker oftest. Derfor kan en hvit måned være en god idé for de fleste.

Å redusere alkoholdrikkingen i en måned kan blant annet bidra til at du sover bedre. Det kan gi deg bedre treningseffekt og mange vil også kjenne det på psyken. Men det kan også være en god måte bli mer bevisst på hvordan alkohol påvirker deg. Kanskje noen helseplager blir mindre?

Mange kjenner også at en hvit måned gjør de mer bevisst på hvilken rolle alkoholen har i livet. Er det vanskelig å takke nei? Eller er det blitt en vane å roe ned med et glass rødvin på kveldene?

Den største helsegevinsten oppnår du om du klarer å redusere forbruket litt over tid. Alkohol øker nemlig risikoen for over 200 sykdommer, blant dem flere krefttyper, hjerteproblemer, demens, angst og depresjon.

Husk at du ikke trenger å gå fra full til null. Kanskje kan du sette deg som mål å drikke annenhver enhet uten alkohol når du vanligvis ville drukket, eller droppe alkoholen til noen flere anledninger enn ellers. Når det gjelder risikoen for sykdom er det nemlig en ting som er klart: Hvert glass du kutter gjør godt for helsa.

Så gjør kroppen og helsa en tjeneste, gi deg selv en pause og ta en hvit januar.

Her er fem råd for å lykkes med en hvit januar:

1. Forbered deg! Jo bedre forberedt du er, og jo nøyere du har tenkt igjennom ulike situasjoner på forhånd, jo enklere er det. Forbered deg på hva du skal gjøre og si i situasjoner hvor det serveres alkohol.

2. Allier deg med noen. Fortell familie og venner om din hvite måned, og allier deg gjerne med noen som også vil ta utfordringen.

3. Planlegg aktiviteter. Det finnes mange morsomme aktiviteter uten alkohol. Hva med en god skitur? Lage en ny matrett eller spill brettspill?

4. Kom deg opp på hesten igjen. Om det skulle glippe litt og du tar et glass, er det ingen grunn til å tenke at hele prosjektet er bortkastet. Hvert glass du kutter gjør godt for kroppen!

5. Få oversikt over alkoholforbruket ditt, for eksempel på www.drikkestatus.no, for litt ekstra motivasjon.

Ragnhild Kaski

Generalsekretær Av-og-til