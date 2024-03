Flott å se at partiene våkner, men nok en gang våkner de styrende parti når tilbudene for folket er lagt ned. I tur og orden har toppene i Ap og Sp våknet og innsett galskapen i det som skjer med raseringen av helsetilbudet for Alta-regionen.

Nå har tidligere leder i Alta Ap endelig fått saken opp i styret i Finnmark Ap. Der han går ut og ber helseministeren gripe inn. Hvor mange måneder og år tok det tidligere AP-leder å skjønne alvoret i helsesaken for Alta?

Flott å se at selv styret i Alta Sp har våknet i helsesaken, men også her er båten på tur fra kaia. Friskt i minnet sitter møtet med Dir. Hope og hans stab fra Finnmarkssykehuset. Det er bare ca. to måneder siden formannskapet hadde møte med Direktør Hope og Finnmarkssykehuset.

Vi kunne alle lese i media at Dir. Hope var svært fornøyd etter møtet, selvfølgelig var han det. For de som overvar dette møte husker alle hvordan ordfører (Ap) og varaordfører (Sp) skrøt av det gode samarbeide de hadde fått med Finnmarksykehuset. Som så ofte før sa ledelsen ved Finnmarkssykehuset akkurat det den politisk ledelse i Alta ville høre, og ble lurt denne gangen også.

Er det slik samarbeidet har foregått det siste tiåret?

Selvfølgelig viste Dir. Hope at han hadde både styret og helseministeren i ryggen da han møtte formannskapet i Alta. Som Hope har sagt mange ganger, også under møte i Alta: «Alle utredninger som var gjort, er gått ut på dato».

Bare det signalet var nok til at alle burde skjønne at her lå det bråk i forhold til helsetilbudene for Alta-regionen. Så reiser Hope med sin delegasjon hjem til Hammerfest og setter i gang nedbyggingen av helsetilbudene for Alta-regionen.

Da først våkner Ap og Sp – og forlanger helseministeren på banen. Joda, Ap, helseministeren kom på banen og som forventa stadfester nedleggelsen av dagkirurgien i Alta.

Så forlanger styret i Alta Sp, finansminister og Sp-leder Vedum på banen. Kjempebra. Er det noen som tror Vedum setter samarbeide i regjeringen på spill for helse tilbudet i Alta-regionen?

Her burde vel begge partiene vært på ballen og spilt ballen over til sentrale myndigheter for lenge siden og ikke rotet rundt midtsirkelen i årevis. Det er som oftest den som får ballen i mål som vinner. Her har Sp lagt opp til ekstraomganger.

Hvem som vinner ekstraomgangene får vi vente og se, dette spillet kan Sp. Om dette er planlagt valgflesk, ja det får den som lever se. Uansett hvem som klarer og snu regjeringen til fordel for bedre eller beholde dagenshelse tilbud i Alta-regionen, skal Alta FrP applaudere.

Svein Berg

Alta Frp