Idrettslagene i Alta har imponert oss alle som vertskap og arrangører gjennom mange tiår. Ingenting er bedre enn at innsatsen betaler seg i form av overskudd – og at man kan pløye gevinsten tilbake i aktivitet, utstyr og idrettsglede i klubbene.

I fjor vinter kom høydepunktene som perler på en snor og sjelden har vi sett så mange ildsjeler på sin post. Helg etter helg. Gjerne mange de samme personene, uten at de nødvendigvis er tilknyttet idrettslag.

Skialliansen i Alta arrangerte både NM i skiskyting og junior-NM i langrenn, to store løft som krever enorm innsats, erfaring og kompetanse.

Resultatet er et solid million-overskudd som fordeles på de involverte klubbene, men som også drypper på fellesskapet og en snøkanon som også bidrar til fantastiske forhold gjennom en lang vinner. Det handler ikke bare om konkurranse, men folkehelse.

Deler av overskuddet er videre brukt til å kjøpe komplette skipakker til skolene, det vil si ski, staver og sko. Skialliansen har delt ut til sammen 100 par ski i Alta-skolene.

Nestleder Bjørn Roald Mikkelsen i Skialliansen kunne glede mange under ettermiddagens markering. Vi tror det er ekstremt viktig at det synliggjøres at innsatsen betaler seg, at det blir noe igjen til miljøet og Alta-samfunnet.

Det gleder oss alle, men er også en sterk drivkraft for at ildsjeler og sponsorer går «all in» for fellesskapet når det virkelig gjelder, som under Finnmarksløpet og Altaturneringene hvert eneste år.

Det skaper litt ekstra samhold hvis man klarer å mobilisere til et felles løft med jevne mellomrom, som de store og flotte arrangementene i 2023 og 2018. Det skjerper alle og viser at Alta-samfunnet er eksperter på å løfte i lag.

Det var enorm entusiasme rundt mesterskapene og bedre tv-reklame var det vanskelig å få, blant annet med verdens beste skiskyttere på plass i nydelige omgivelser.

Etter år med korona var det fint å kunne se ekte toppidrett utendørs i frisk luft. Godstolen fikk en fortjent pause.

Ett av de flotteste øyeblikkene er likevel når de minste får på seg startnummer og gir alt gjennom gågata og rundt katedralen. Det kan raskt bli et minne for livet.