Tre dager før julaften kom årets julegave fra Finnmarkssykehuset; da ga den nytilsatte direktøren Ole Hope oss beskjed om at den mangeårige suksesshistorien med dagkirurgi i Alta nå skal legges ned. Her skal det spares…

Hope refset styret for dårlig økonomistyring og hevdet i en ren tordentale at den katastrofale økonomiske situasjonen i foretaket er et utslag av et ledelsesproblem. Akkurat det har han utvilsomt rett i – historien om Finnmarkssykehuset er jo en mer enn ti år gammel varslet katastrofe, uten at hverken styret eller bestemmende politikere fra Høyre, Arbeiderpartiet eller SV har evnet eller vært villig til å innse realitetene. Vi kan vel trygt ta med også Helse Nord her.

Holdningen deres kjenner vi jo: Kom ikke trekkende med det evinnelige kravet om faktabaserte konsekvensutredninger og ROS-analyser – vi har allerede bestemt oss! Alt skal være som det alltid har vært – fordi det alltid har vært sånn. Historisk bestemt, som enkelte også har valgt å kalle det.

En helt ødeleggende og uforståelig holdning, selvfølgelig. Og med katastrofale følger for Finnmarkssykehusets økonomi, som vi har sett; istedenfor en mest mulig effektiv, fremtidsrettet og bærekraftig utnyttelse av helseressursene for hele Finnmark, har vi i dag en sykehusstruktur som ikke er tilpasset endringene i bosettingsmønsteret i fylket. I realiteten et konkursbo.

Styreleder Lena Nymo Helli har de siste fire årene hatt ansvaret for budsjettmessige avvik på rundt 100 millioner kroner årlig i Finnmarkssykehuset. Til tross for det alvorlige bakteppet; det var vanskelig å la være å dra på smilebåndet da hun etter Hopes nedsabling av henne selv og skiftende styremedlemmer opp gjennom årene roste den nye direktøren:

«En veldig god innledning fra direktøren. Gir god bakgrunn og svært lett å forstå sammenhenger», uttalte hun, før hun og styret (med ett eneste hederlig unntak; ortoped og ansattes representant Thoralf Enge ved Hammerfest Sykehus) stemte for hans beslutning om nedleggelse.

Spørsmålet er jo bare om den nye sykehusdirektøren har forstått noe mer enn sine forgjengere i direktørstolen og styrerommet av de grunnleggende problemene i foretaket. Så langt er det dessverre lite som tyder på det.

Ved at man slipper å flytte folk fra Hammerfest til Alta for å operere, slipper man å bruke penger på avspaseringer, ekstra lønn og ekstra kostnader. Det er logikken som ligger bak den tenkningen, mener altså Hope.

Men kostnadene ved å sende hundrevis, for ikke å si tusenvis av fremtidige pasienter til Hammerfest og Kirkenes i årene som kommer, glemte han visst å ta med i regnestykket sitt? I tillegg til prisen for alle dem som i fremtiden vil velge bort Hammerfest og Kirkenes til fordel for private aktører, som for eksempel Aleris i Tromsø…? Mange vil nok heller si at det tvert imot er en manglende logikk som ligger bak direktørens tenkning…

Mandag 4. desember ble de første pasientene hilst velkommen til Nord-Norges største private sykehus; i de flunkende nye lokalene sine i Tromsø har Aleris fordoblet kapasiteten og kan nå ta imot 60.000 pasienter årlig. For svært mange fremtidige pasienter vil utvilsomt Aleris og Tromsø være førstevalget, dersom julebudskapet fra Finnmarkssykehusets direktør blir velsignet av Helse Nord.

Så kan man jo undres på hva direktør Hope og hans styre i Finnmarkssykehuset tror det vil bety for økonomien i eget foretak – og ikke minst for samfunnsøkonomien som helhet – om denne beslutningen deres blir stående…?

Jeg har flere ganger tidligere stilt spørsmål ved om man i Finnmarkssykehuset og Helse Nord rett og slett ikke forstår de økonomiske og menneskelige konsekvensene av sine vedtak, der man i mer enn et tiår utrolig nok har gitt etter for politikere som har kjempet for å opprettholde en for lengst utdatert, dysfunksjonell og kostnadskrevende sykehusstruktur fra 1950-tallet.

Torsdag 21. desember fikk vi altså svaret fra Finnmarkssykehuset. Onsdag 24. april kommer så det endelige svaret fra Helse Nord. Jeg håper selvsagt jeg tar feil, men ingenting tyder så langt på at styret der kommer til å lande på en annen konklusjon.

Hos Aleris i Tromsø er de nok svært fornøyd med årets julegave fra Finnmarkssykehuset – der har de nok sjampanjen klar…

Magnar Leinan