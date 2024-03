Klok av skade er det mange som har is i magen etter at flaskehalsen Kløfta på E45 nok en gang løftes inn i Nasjonal transportplan (NTP).

Etter et tiår med løftebrudd fra skiftende regjeringer er det nærliggende å vente både på NTP og ikke minst gjennomslaget i selve statsbudsjettet, før man våger å slippe løs jubelen.

Det er der bøygen har vært tidligere, ettersom en langsiktig plassering i planverket har vært alt annet enn garanti for action i den livsfarlige passasjen. Det har rast mang en kuppelstein fra fjellet og tidvis har vogntogene stått i kø både med og uten blankslitte dekk. Det er pur flaks som har forhindret flere tragedier her.

Prosjektet har lenge ligget høyt oppe på prioriteringslista til Statens vegvesen, som lenge har vært opptatt av å kommunisere at innfartsåra fra finskegrensa trenger en oppgradering: At man må komme i gang med tunnelen og at de hele må ses i sammenheng med trafikksikkerheten i Eiby, som har blitt stemoderlig behandlet i all sin tid.

Samferdselsminister Jon-Ivar Nygård (Ap) tok turen innom Alta på fredag med det glade budskap. Det ble til og med lagt et konkret totalbeløp på bordet, men det er fortsatt en del forbehold involvert før beløpet på 1,7 milliarder kroner får sin første delbevilgning.

Det er også verdt å vente på konteksten og rammebetingelsene som ledsages i Nasjonal transportplan

Det skal fortatt lages en kvalitetsutredning og vi tenker at det denne gangen er fornuftig å vente på at gladmeldingen følges opp svart på hvitt, enten i revidert budsjett eller høstens prioriteringer for 2025.

Det er ikke det at vi mistror gladmeldingen, men det handler mer om å rent faktisk se at ventetiden nærmer seg slutten. Vi mener at Nordic Response underbygger viktigheten av at E45 prioriteres knallhardt, ikke minst det faktum at vi nå har naboland i NATO-alliansen.

Vi registrerer også at det loves et løft for indre riksvei, det vil si Riksvei 92 mellom Gievdneguoika og Karasjok. Det er en vei som langt på vei knytter øst og vest sammen og som trenger betydelig mer bredde enn i dag.

Vi støtter naturligvis også foreslåtte bevilgninger til sykehusveien RV 94. Prosjektet Saragammen- Rypefjord blir ekstremt viktig for både tungtransport, næringslivet – og ikke minst sykehuspasienter fra hele regionen.